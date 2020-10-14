Soyuz Kapsülü UUI'ye Rekor Sürede Erişti

Bir ABD’li astronot ve iki Rus kozmonotun Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşma süresi bir rekor oldu. Yolculuğun süresi yalnızca 3 saat sürdü.

Uluslararası Uzay İstasyonu için belli dönemlerde bir görevli personel değiştiriliyor. Her bir değişime de ayrı bir keşif görevi ismi veriliyor. 64. Keşif Görevi de yakın zamanda başladı, hem de bir rekorla.

64. Keşif Görevi Kate Rubins, Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov tarafından gerçekleştirilecek. Baykonur Kozmodromundan gerçekleştirilen fırlatma ile birlikte üçlü, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmayı başardı.

Üç saat üç dakikada uzayda

Soyuz MS-17 kapsülü, yalnızca 3 saat 3 dakikada Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlanmayı başardı. Bu süreçte Uluslararası Uzay İstasyonu gezegenimizin etrafında yalnızca 2 tur atabildi.

Rus uzay ajansı olan Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, bu durumun tarihte bir ilk olduğunu ifade etti. Daha önce hiçbir keşif görevinde istasyona erişim bu kadar az çevrim içerisinde gerçekleştirilememişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu, ortalama olarak 91 dakikada bir Dünya etrafında bir tur atıyor. Bu nedenle de fırlatmalar bu döngüler hedeflenerek gerçekleştiriliyor. Böylece astronotların ve diğer ekipmanların tesise ulaşacağı garanti altına alınıyor. 21 Ekim’e kadar istasyona bağlı kalacak olan Soyuz kapsülü Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner ile birlikte geri dönecek.

Uzay yolculuklarının süresi kısaldı

2013 yılından önce Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılan yolculuklar genelde 2 gün kadar sürüyordu. O günden bu yana yapılan teknolojik atılımlar sayesinde yolculuğun süresi yaklaşık olarak 6 saate kadar indirildi.

Soyuz uzay araçları, Uluslararası Uzay İstasyonu ile aynı seviyeye ve aynı döngüsel hıza eriştikten sonra, küçük itici roketlerini kullanarak son birkaç metrelik mesafeyi düzenliyor ve istasyona kenetleniyor.

Son dönemdeki en uzun süren Uluslararası Uzay İstasyonu görevi Demo-2, fırlatıldıktan sonra yaklaşık 24 saati yörüngede geçirmek zorunda kalmıştı. Son gerçekleştirilen görev ise sadece en hızlı insanlı yolculuk olmakla kalmadı, aynı zamanda kargo görevleri arasında da en hızlısı olarak kayıtlara geçti.