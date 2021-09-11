Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Yangın Alarmı Çalıştı

Yaklaşık 20 yıldır kullanımda olan Uluslararası Uzay İstasyonu, uzun zaman önce yaşını göstermeye başlamıştı. En son geçtiğimiz hafta istasyonda görülen çatlaklarla gündemimizde olan istasyon, şimdiyse yangın alarmıyla karşımızda. Bilgilere göre alarm, piller şarj olduğu sırada çalıştı.

İlk modülü 1998 yılında fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), farklı modüllerin de eklenmesiyle günümüzdeki halini aldı. İçinde astronotların yaşadığı bu devasa uydunun içinde, birbirinden farklı birçok alanda çalışmalar yapılıyor. Yani söz konusu istasyon, hem dünya hem de uzayla ilgili çalışmalarda önemli bir rol oynuyor.

Fakat aynı zamanda, günümüzdeki teknolojiyle elden geçirilmesi gerektiğini de zaman zaman bizlere gösteriyor. En son geçtiğimiz hafta ISS’teki Zvezda modülünde çatlakların bulunduğu aktarılmış, çok da iyiye işaret etmedikleri söylenmişti. Şimdiyse yine Zvezda modülünden bir gelişmeyle karşınızdayız. Bilgilere göre astronotlar yangın alarmı ve yanık plastik kokusuyla uyandı.

Astronotlar normal rutinlerine devam etti:

Zvezda modülünden geldiği belirtilen söz konusu kokunun kaynağı hala bilinmiyor. Aktarılan bilgilere göre duman kokusu alan Rus Astronot Oleg Novitsky de yanık plastik kokusu aldığını belirten Fransız Astronot Thomas Pesquet de dahil olmak üzere tüm astronotlar iyi durumda. Buna ek olarak planlanan görevlerin aksamayacağı da istasyonda henüz kritik bir durum olmadığına işaret ediyor. Yine de yaşam destek sistemlerinin bu modülde bulunuyor olması ufak çaplı bir endişeye sebep olmadı değil.

Söz konusu görevlerin arasında uzay yürüyüşü de yer alıyordu. Bunun da sorunsuz şekilde gerçekleşecek olması insanların içini rahatlatsa da istasyonda çıkan ilk terslik bu olmadığından endişelerin büyümesine de sebep oluyor. Daha önce uzman isimler, istasyonun gösterdiği bu yaşlılık işaretlerinin pek de iyiye işaret etmediğine dair açıklamalar yapmıştı.

Söz konusu istasyon 2014 yılında da duman kokusuyla gündeme gelmişti. Birtakım yeniliklerin gerektiği açık olsa da ISS’in kaderinin ne olacağını zaman gösterecek.