Oyun motoru Unity, geliştiricileri sinirlendiren bir karar aldı. Şirket, 1 Ocak 2024'ten itibaren geliştiricilerden indirme başına para almaya başlayacağını açıkladı. Bu karar, oyunlarda yeni zamlar yapılmasına neden olabilir.

Video oyun dünyasını karıştıran önemli bir gelişme yaşandı. Popüler oyun motoru Unity, geliştiricilere yönelik abonelik paketlerinde değişiklik yaptığını açıkladı. Şirket, 1 Ocak 2024 itibarıyla geliştiricilerden indirme başına para alacak. Üstelik aynı oyuncu bir oyunu 2 cihaza birden yükler veya silip geri yüklerse, geliştirici bunun için de ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak. Tüm bunlar, video oyun fiyatlarında artış yaşanmasına neden olabilir gibi görünüyor.

Unity, şu ana kadar "Pro", "Enterprise" ve "Industry" gibi birkaç abonelik paketi sunuyordu. Geliştirici, kendine en uygun paketi seçip buna göre ödeme yapıyordu. 1 Ocak 2024'te bu durum değişecek. Geliştirici, satın aldığı abonelik paketinin yanında indirme başı ücret ödeyecek. İndirme başına ücret, satın alınan abonelik paketi ve oyunun satıldığı pazar gibi hususlar için de değişebilecek. Bu bağlamda; bir geliştirici bir oyunun her indirmesi için 0,005 dolardan 0,2 dolara kadar ödeme yapmak durumunda olacak.

Geliştiriciler tepkili

Unity'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklama, geliştiricileri ayağa kaldırmış durumda. Öyle ki bazı geliştiriciler, bunun kötüye kullanılabileceğini söylüyorlar ki haklılar. Yapay zekâ destekli bir algoritma, bir geliştiricinin hedef alınmasını ve hayali indirmeler yaptırılmasını sağlayabilir. Bu da geliştiricinin maddi açıdan zarara uğramasına yol açacaktır. Öte yandan; küçük çaplı bağımsız geliştiriciler bundan kaynaklı olarak gelir kaybına uğrayacaklarını söylüyorlar.

Geliştiricilerin tepkileri bunlardan ibaret değil. Korsan ve demo sürümler de karar nedeniyle tartışma konusu oldu. Bazı geliştiricilerse aniden alınan ve sadece birkaç ay sonra uygulanacak olan kararın geliştiricileri "mecbur" bıraktığını savunuyorlar. Neticede yayınlanmış veya yayınlanmamış herhangi bir oyunu başka bir oyun motoruna taşımak kolay bir iş değil.

Unity kendini savunuyor ama belirsizlikler çok fazla...

*Unity tarafından paylaşılan yeni fiyat tablosu.

Unity, söz konusu kararın nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca geliştiricilerin korunmaya devam edileceği de söylendi. Yaptığı savunmada bir oyun her indirildiğinde Unity Runtime hizmetinin yeniden yüklendiğini söyleyen Unity, motoru iyileştirmek için gelirlerini artırmak zorunda olduklarını vurguladı. Ek ücretlendirme sisteminin belirli eşikler aşıldığı zaman devreye gireceğini anlatan şirket, bunun geliştiriciler üzerinde çok da büyük bir gelir kaybına yol açmayacağını savunuyor.

Bunu şöyle izah edelim; diyelim ki Unity Plus kullanan bir geliştirici var. Bu geliştirici, 200 bin dolar gelir ve 200 bin indirme elde ettikten sonra her indirme için 0,2 dolar ödeme yapmak zorunda kalacak. Pro aboneliği alan bir geliştirici ise eşik aşıldıktan sonra 100 bine kadar olan indirme için 0,15 dolar, 100.001 ila 500 bin arasındaki her indirme için 0,075 dolar ödeme yapacak. Son olarak; Unity'nin geliştiriciler için bir raporlama sistemi oluşturacağını da söyleyelim. Geliştirici, bu sistem üzerinden sahte indirmeler ile ilgili bildirimde bulunabilecek. Tabi bu sistemin etkili olup olmayacağını şu an için bilemiyoruz...