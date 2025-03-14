Başarılı insanların farklı düşünme biçimleri olduğunu bilsek de bazıları var ki sadece düşünce yapıları değil günlük alışkanlıkları ile de oldukça sıra dışı.

Ünlü CEO’lardan bazıları tek tip beslenirken bazıları uyku düzenini değiştiriyor. Bazılarının da garip beslenme alışkanlıkları var, hem de epey garip.

Bu yetenekler onların gerçekten başarısını etkiliyor mu bilemeyiz ama uzun süreler boyunca yaptıklarına göre vardır herhâlde bir bildikleri deyip içeriğimize geçelim.

Steve Jobs: Tek tip beslenme ve hijyen alışkanlıkları

Apple'ın kurucusu Steve Jobs, bazen haftalar boyunca yalnızca havuç tüketiyordu. Hatta bir dönem aşırı havuç yemekten dolayı vücudun turuncuya döndüğü iddia edilmişti. Bunun yanı sıra vegan beslenme ile vücut kokusunun arındığına inandığı için haftada bir duş alıyordu.

Minimalizmi her alanına taşıyan Jobs, bunu kıyafet seçimine de yansıtmıştı. Her gün siyah boğazlı kazak, kot pantolon ve spor ayakkabı giyerek “Ne giyeceğim?” sorusuyla zaman kaybetmiyordu.

Mark Zuckerberg: Tek tip giyim ve kişisel meydan okumalar

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in de her gün aynı gri tişörtü ve kot pantolonu giymesi tesadüf değil. Ona göre kıyafet seçmek gereksiz zaman kaybı.

Bununla birlikte, Zuckerberg her yıl kendine meydan okuma niteliğinde bir hedef belirliyor. Mesela 2011'de sadece kendi avladığı hayvanların etini yemeye meydan okudu. Bu tarz yıllık planlarla da disiplinli ve kararlı bir iş çıkarmayı hedefliyor.

Elon Musk: 5 dakikalık zaman planlaması

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, inanılmaz yoğun bir programı yönetebilmek için gününü 5 dakikalık zaman dilimlerine ayırıyor. Her anını da bu sayede maksimum verimlilikle kullanıyor.

Uyku süresini de düzenlemiş durumda. Günde yaklaşık 6 saat uyuyarak geri kalan zamanı sadeleştirmeye odaklanıyor. Son olarak Elon Musk’un her sabah donut yiyerek güne başladığı da biliniyor.

Bill Gates: Sandalyede sallanarak düşünme

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, derin düşüncelere daldığında sandalyede ileri geri sallanma alışkanlığına sahip. Çalışma arkadaşlarına göre Gates'in zihni ne kadar yoğunsa sallanma hızı da o kadar artıyor.

Jack Dorsey: Tek öğün beslenme ve yürüyüş tutkusu

Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO’u Jack Dorsey, günde yalnızca bir öğün yemek yiyor ve hafta sonları oruç tutuyor. Bu yöntemlerin kendisini daha enerjik ve odaklanmış hissettirdiğini söylüyor.

Bunun yanı sıra Dorsey, 8 km uzaklıktaki işine giderken toplu taşıma veya araba kullanmak yerine her gün yaklaşık 1 saat 15 dakika boyunca yürüyor. Ona göre bu yürüyüşler, zihnini boşaltmak ve yeni bilgi depolamak için mükemmel bir fırsat.

Gariplik burada bitmiyor ne yazık ki. Dorsey, hücresel yenilenmeyi ve yaşlanma karşıtı etkiyi desteklediğine inanılan, hatta hastalık ve yaralanmaları önlediği düşünülen yakın kızılötesi ışığın yanındaki bir masada çalışıyor.

Warren Buffett: Garip beslenme alışkanlıkları

Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett ise beslenmesiyle dikkat çekiyor. Günde yaklaşık 5 kutu vişneli kola içen Buffett, patates kızartması ve dondurma gibi yiyecekleri sıklıkla tüketiyor.

Yoshiro Nakamatsu: İlhamı boğulurken bulan mucit CEO

Japon mucit ve girişimci Yoshiro Nakamatsu aynı zamanda ticari başarılarıyla da tanınan bir isim. 3.000'den fazla patentiyle, “Dr. NakaMats” olarak anılan Nakamatsu, ilhamını oldukça sıra dışı bir yerde bulduğunu söylüyor.

Ona göre en iyi fikirler, oksijensiz kaldığında geliyor. Bu nedenle suyun altında nefesini tutarak uzun süre kalıyor ve beyninin en yaratıcı hâle ulaşmasını sağladığını iddia ediyor.

Jeff Bezos: Verimli uyku ve 'boş zaman' takıntısı

Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos erken kalkıyor ancak güne hemen başlamıyor. Ailesiyle kahvaltı yapmayı ve sabahları yavaş tempoda geçirmeyi tercih ediyor.

Bezos'un bir de "iki pizza kuralı" var. Bir toplantıya katılan kişi sayısı, iki pizzayla doyabilecek kadar küçük olmalı. Toplantıların daha verimli ve herkesin daha rahat odaklanabileceği şekilde geçmesini istiyor.

Başarıya ulaşmak için her insanın kendi yolunu çizmesi tartışmasız bir gerçek. Peki, sizin kendinize özgü bir alışkanlığınız var mı?

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