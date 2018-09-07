WildStar'ın Yapımcısı Carbine Studios Kapanıyor

2014'ün Haziran ayında oyuncularla buluşan ve 3 yıllık geliştirme sürecinin ardından büyük beklentilerle piyasaya çıkan MMO oyunu WildStar oyuncularına kötü bir haberimiz var: Oyun ve şirket kepenkleri kapatmaya hazırlanıyor.

2005 yılında, World of Warcraft efsanesinin yapımında yer alan bir grup Blizzard Entertainment çalışanının kurduğu Carbine Studios, kısa bir süre içerisinde kapanıyor. Toplamda 50'yi aşkın oyun yapımcısının işsiz kalmasına sebep olacak kapanma süreci, şirketin artık kendini finanse edememesinden kaynaklanıyor.

Şirketin önemli MMO yapımı Wildstar da maalesef bu kapanmadan nasibini alacak. Carbine Studios, konuyla ilgili duygusal bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi:

"Bugün itibarı ile Carbine Studios'u kapatıyoruz ve WildStar'ın da sonsuza dek kapanış sürecine başladık. WildStar için geçmişte para harcamış olan oyuncuların paralarını iade edeceğiz. Oyunun ödeme sistemini kapatana kadar, para harcayan oyuncular ücretlerini geri iade alabilecekler. WildStar'ı ve stüdyomuzu kapatma kararı oldukça zor alındı. Bünyemizde çalışan yapımcıların farklı görev ve işlere kaydırılması için oldukça çaba sarf ediyoruz."

Aylık ödeme sisteminde ısrar etmesiyle büyük zaman kaybeden ve daha sonrasında oynamasız ücretsiz modele geçtiğinde iş işten geçmiş olan WildStar, maalesef oyun dünyasından yakın zamanda silinip gidecek.