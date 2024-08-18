Bir Arap oyun tutkunu, bazıları 50 yaşından bile eski olan 444 farklı oyun konsolunu tek bir TV'ye bağlayarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Suudi Arabistan'da yaşayan İbrahim Al-Nasser, "Tamam da ne gerek var?" dedirten bir başarıya imza attı. Oyun konsollarına olan tutkusunu devasa bir koleksiyon haline getiren Al-Nasser, 444 farklı oyun konsolunu tek bir televizyona bağlayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. Üstelik bu devasa sistem, tam performanslı olarak çalışır durumda.

Al-Nasser'in koleksiyonu, 1972 yapımı Magnavox Odyssey'den, PlayStation 5 Slim'e kadar uzanan bir çeşitliliğe sahip. Ayrıca, Namco joystick'leri gibi tak-çalıştır donanımların yanı sıra, hızla piyasadan kaldırılan Super A’Can gibi pek çok nadir konsolu da içeriyor. Bu konsolların hepsi, bir dizi RCA ve HDMI dönüştürücüler sayesinde televizyona bağlı ve tek bir düğme ile istenilen konsola geçiş yapılabiliyor.

444 farklı oyun konsolunun tek bir TV'ye bağlı olduğu rekor sistem:

Al-Nasser'in bu olağanüstü düzenini daha da etkileyici kılan şey ise, tüm bu kablo karmaşasına rağmen sistemin son derece düzenli ve temiz olması. Al-Nasser, Guinness'e yaptığı açıklamada, "Kabloları organize etmek için piyasada bulunan tüm araçları kullandım," diyerek bu düzeni sağlamak için ne kadar çaba harcadığını ifade etti. Kablo yığınlarının ortasında kalan kumandalar adeta modern bir sanat eseri gibi görünüyor.

Bu rekor denemesi, Al-Nasser’in sadece retro oyun sevgisiyle değil, aynı zamanda düzen ve teknolojiye olan tutkusuyla da ne kadar ileri gidebildiğini gösteriyor. Şimdi ise gözler, yeni bir konsol çıkarsa bu rekorun bir kez daha kırılıp kırılmayacağında.

Guinness tarafından konuyla ilgili olarak paylaşılan video şu şekilde: