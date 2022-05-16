Unreal Engine 5 ile Oluşturulan Cyberpunk 2077 [Video]

CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'si, Epic Games'in Unreal Engine 5 motoru ile yeniden oluşturuldu. Oyun, yapılan çalışmalarla benzersiz bir hale getirildi. Geliştirici ekibinse bu tür bir çalışması ne yazık ki bulunmuyor.

Beklentiyi tavan yaptırmış olmasına rağmen içerdiği hatalar nedeniyle piyasaya sürüldüğü 2020 yılında dünya genelindeki tüm oyun tutkunlarıın tepkisiyle karşılaşan Cyberpunk 2077, bir oyunsever tarafından yeniden ele alındı. Oyunu Epic Games'in "Unreal Engine 5" isimli oyun motoruna entegre eden oyun tutkunu, Cyberpunk 2077'yi benzersiz bir hale getirmeyi başardı.

Aslına bakacak olursak CD Projekt Red, Unreal Engine 5 üzerine kurulmuş oyunlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bu oyunlardan bir tanesi de The Witcher serisinin en son üyesi olacak. Bir oyunsever tarafından yapılan çalışma ise insana ister istemez "Keşke, böyle olsaymış!" dedirtiyor. Cyberpunk 2077, Unreal Engine 5'te tabiri caizse cayır cayır ışıldıyor.

Unreal Engine 5'le oluşturulmuş Cyberpunk 2077'den bir ekran görüntüsü

CD Projekt Red ekibinin Unreal Engine 5 ile çalışan oyunlar üzerinde çalıştığı bir gerçek olsa da Cyberpunk 2077, bu oyunlardan bir tanesi değil. Bu yüzden az sonra izleyeceğiniz videonun muhtemelen hiçbir zaman gerçek bir oyun haline gelmeyeceğini unutmamanız gerek.

Yıllar önce duyurulan ve bir süredir de beta sürüm kapsamında test edilebilen Unreal Engine 5, bundan yaklaşık bir ay önce resmen kullanıma sunuldu. En çok da foto-gerçekçi görüntüler oluşturma özelliğiyle dikkat çeken oyun motoru, önümüzdeki yıllarda video oyun sektörüne iz bırakmış olacak gibi görünüyor. Dünyanın önde gelen oyun geliştiricilerinin Unreal Engine 5 ile geliştirecekleri oyunlar, bu motorla ilgili daha sağlıklı çıkarımlar yapabilmemize olanak tanıyacak.

İşte Unreal Engine 5 ile yeniden oluşturulan 4K Cyberpunk 2077 videosu: