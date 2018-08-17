UPS, Blockchain İle Sevkiyat Yapmaya Hazırlanıyor

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden olan UPS, son dönemlerin en önemli teknolojisi olan blockchain’i sevkıyatlarında uygulamak için adım atıyor.

Son yılların en önemli teknolojilerinden biri olan ve hızlı bir şekilde yaygınlaşan blockchain teknolojisi, gıda ve çeşitli ihtiyaçlar için kullanılmakta. Şimdilerde bu noktada büyük bir adım atan UPS, blockchain ile sevkiyatlarına hız kazandıracak. Verimlilik anlamında durumdan olumlu etkilenecek olan UPS, aynı zamanda maliyetlerini de azaltmayı planlıyor.

İlk olarak 16 Şubat’ta yayınlanan ve UPS gibi diğer lojistik şirketlerinin de dikkatini çeken blockchain teknolojisi, aradan geçen zamana bakılırsa yakın bir vakitte hayata geçebilir. Blockchain sistemi ile ürün kayıtlarını bünyesinde toplayabileceğini belirten UPS, temelde şu şekilde bir mantık izleyecek:

İlk olarak gelen bir ürünün paketi sisteme girecek ve sonrasında ilgi rota belirlenecek. Ardından paket, sistemde bulunan önemli aşamaları geçtiğinde, blockchain sistemi paket hakkında kayıt tutacak. Bu şekilde de sistem üzerinden her paket kontrollü bir şekilde geçebilecek. Diğer yandan UPS, gelecekte ödeme seçeneklerine kripto paraları da ekleyerek, çağı yakından takip etmeyi planlıyor.