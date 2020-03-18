İlk Kez Uydudan Akıllı Telefona Kısa Mesaj Gönderildi

Akıllı telefonların uydu telefonu gibi kullanılabileceğine inanan Lynk, bu düşüncesinin gerçek olduğunu ispatladı. Uzaydaki uydularıyla bir test yapan şirket, klasik bir akıllı telefona kısa mesaj göndermeyi başardı.

Uydu telefonları, çok uzun zamandır hayatımızın içerisinde. Fazlasıyla pahalı olan ve karmaşık sistemlerle donatılan uydu telefonları, normal akıllı telefonlardan biraz daha farklı bir şekilde çalışıyorlar. Uydular aracılığıyla iletişim sağlayan bu ürünler, GSM operatörlerinin olmadığı yerlerde dahi rahatlıkla çalışabiliyorlar.

Şimdi sizlere, amaçları geleneksel akıllı telefonları uydu telefonu gibi kullanmak olan "Lynk" (şu sıralar Ubiquitilink olarak da anılıyor) isimli bir oluşumdan bahsedeceğiz. Lynk ekibi, yıllardır üzerinde çalıştığı proje ile ilgili şimdi önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şirket, dünyada ilk kez klasik bir akıllı telefona uydu üzerinden kısa mesaj göndermeyi başardı. Bu gelişme, akıllı telefonların da uydu üzerinden çalışabildiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Lynk, projeyi başlattığı ilk günden beri onlarca sorunla karşılaştı. Bugüne kadar karşılaştığı sorunların üstesinden gelmeyi başaran şirket, şu sıralar uzayda bulunan üç uyduya sahip ve dördüncü uydu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar uzaya gönderdiği uydularla ilgili çalışmalarını tamamlayıp, test için uyduları yerinden oynatmayı başaran şirket, böylelikle amacına ulaşmış oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu testin nasıl gerçekleştirildiği anlatıldı. Yapılan açıklamalara göre ekip, uydu ile telefonu doğru pozisyona yerleştirmişti ve iki cihaz arasında bir 2G ağı kurmayı başarmıştı. Bu ağ aracılığıyla da uydu üzerinden telefona bir mesaj gönderilmiş ve bu mesaj sorunsuz bir şekilde telefona iletilmişti. Üstelik Lynk ekibi, bu ağın çift yönlü olduğunu, yani istenildiğinde telefondan da başka bir yere mesaj gönderilebileceğini söylüyor.

Lynk Kurucu ve CEO'su Charles Miller, yaptıkları açıklamada böyle bir şeyi yapabileceklerini zaten bildiklerini, yaptıkları denemeyle de bunu ispatlamış olduklarını açıkladı. Miller, hedeflerinin pek çok kesim tarafından bir hayal olarak görüldüğünü ve kabul edilmediğini ifade ederek, laboratuvarda yaptıkları onlarca çalışmanın, en sonunda tam anlamıyla gerçek olduğunu söyledi.

Miller'ın planı, geliştirdikleri sistemin sınırlı da olsa tüketicilerin hizmetine sunulabilmesi ve bu hizmetin yaygınlaşması. Pek çok ticari anlaşmaya sahip olduklarını ifade eden Miller, tüm bu ticari anlaşmalara rağmen acil durumlar için bu sistemin her zaman kullanılabilir olacağını açıkladı. Yani Lynk'nin projeleri, olağanüstü ya da acil durumlarda mümkün olan en çok kişi tarafından kullanılabilecek.