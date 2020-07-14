Ay’ın Aslında 85 Milyon Yıl Daha Genç Olduğu Keşfedildi

Alman Havacılık ve Uzay Dairesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, Ay’ın aslında 85 milyon yıl daha genç olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada aynı zamanda Ay’ın bundan çok daha büyük olduğu ve bir zamanlar magma okyanusuna da sahip olduğunu ortaya koydu.

Gezegenimizin uydusu olan Ay, bize en yakın olan gök cismi olsa da kendi dünyamız gibi bu cismin de tarihini, neler görüp geçirdiğini tamamen bilmiyoruz. Üstelik yeni bir araştırmaya göre uydumuz Ay, sandığımızdan çok daha genç bir gök cismiymiş. Üstelik ‘sandığımızdan çok’ tanımı, milyonlarca yıllık bir farka eşit geliyor.

Alman Havacılık ve Uzay Dairesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışma, Ay’ın sandığımızdan 85 milyon yıl daha genç olduğunu ve şu anki halinden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre uydumuz, bir zamanlar dev boyutta bir magma okyanusuna da sahipti.

Ay sandığımızdan daha gençmiş:

Bundan milyarlarca yıl önce Mars boyutlarındaki bir asal gezegen gezegenimize çarptı ve ortaya Ay’ı oluşturacak enkaz yığınlarının çıkmasına neden oldu. Yeni araştırma kapsamında araştırmacılar, Ay’ın oluşumunun zaman çizelgesini yeniden oluşturdular.

Bundan önce yapılan araştırmalara göre uydumuz Ay, bundan 4,51 milyar yıl önce doğmuştu. Ancak yeni araştırmaya göre Ay, bundan çok daha gençti. Araştırmaya göre Ay, 4,425 milyar yıl önce doğmuştu. Peki bu sonuç nasıl elde edildi? Araştırmacılar, nasıl bir yöntem izleyerek farklı bir sonuç elde etti?

Ay’ın yaşında yapılan 85 milyon yıllık hatanın ortaya çıkması için araştırmacılar, Ay’ın oluşumunu hesaplamak için matematiksel modellerden yardım aldılar. Ay’ın dev bir magma okyanusuna komşu olması fikrinden yola çıkan araştırmacılar, magma soğudukça minerallerin nasıl değiştiklerini hesapladılar.

Magmanın zaman çizelgesini izleyen araştırmacılar, en sonunda Ay’ın ilk oluştuğu zamana dönmeyi başardılar. Yapılan yeni araştırmayla elde edilen 4,425 milyar yıl sonucu aynı zamanda Ay’ın oluşumunun Dünya’nın metalik çekirdeğinin oluşumuyla eş zamanlı olduğunu ortaya koyan araştırmayla da uyuşuyor.