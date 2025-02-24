Geceleri yatağınıza yatıp huzurla uykuya daldınız ama sabah bir uyandınız ki kredi kartı ekstrenizde yüklü miktarda harcamalar var. Ama bir dakika, siz bunu hatırlamıyorsunuz ki!

Kulağa kâbus gibi geliyor değil mi?

Maalesef bu durumu yaşayan bir kadın var ve haberi olmadan binlerce dolar alışveriş yapıyor hem de istemeden. İçeriğimize konu olan Kelly Knipes’ın akılalmaz hayatı.

Kelly Knipes, İngiltere'de yaşayan sıradan bir anne.

Kelly; üç engelli çocuğuna bakan, ev işleriyle meşgul olan birisi. İlk çocuğu doğduktan sonra ise hayatında bir değişiklik oldu. Geceleri farkında olmadan bambaşka bir hayata adım atıyordu.

Nadir bir uyku bozukluğu olan parasomnia, Kelly'nin uykusunda bilinçsizce hareket etmesine ve eylemlerde bulunmasına neden oluyordu. Geceleri çocuklarının ona ihtiyaç duyma olasılığı yüzünden uyku hapı almaktan da kaçınan Kelly, sabahları şok geçiriyordu.

Kredi kartı ekstrelerine baktığında yüksek meblağlı harcamaları fark etti. Başta bunun hata olduğu düşünse de harcamalar düzenli hâle gelince durumun farkına vardı. Geceleri uyurken internetten alışveriş yapıyordu.

Durumu anlayana kadar 3.800 dolardan fazla harcadığını itiraf eden Kelly; plastik basketbol sahası, masa, buzdolabı, kitap, boya kutuları, tuz ve karabiber kutuları, çocuk oyun evi ve Haribo şekeri gibi birçok ürün satın aldı.

Bunların birçoğunun iadesini de yapamadığı için aslında işine yaramayacak pek çok şeyi istemeden de olsa almış oluyordu.

Durum, daha da kötüleşti ve dolandırıcıların eline düştü.

Dolandırıcılara kısa mesajla kişisel finans bilgilerini de verdi. 2018’de hesabından 317 dolar çekilmesiyle durumu fark etti. “Uyanık olsaydım bu mesaja vermezdim.” diyen Kelly, neyse ki bankasının işlemleri engellemesiyle durumdan kurtulduğunu söylüyor.

Kelly, birçok kişinin bankasından para çekmeye çalışması ve kredi kartlarını birkaç kez iptal etmesinden dolayı bilgilerinin satıldığından da şüpheleniyor.

Parasomnia tam olarak nedir?

Aslında uyurgezerlik de diyebileceğimiz bu rahatsızlığa sahip insanlar; uyanık görünebiliyor, konuşabiliyor, yürüyebiliyor, yemek yiyebiliyor ve aslında günlük hayatta yani gerçekten uyanıkken yaptığı her şeyi yapabiliyor.

Uyku apnesinin ilerlemesinden sonra parasomnia teşhisi konulan Kelly’in durumu, rahatsızlığın ne kadar ileriye gidebileceğini, hayatı altüst edebileceğini gösteriyor.

Kelly aynı zamanda bu hastalık nedeniyle diyabet ilaçlarını aşırı dozda kullanmak, pencere ve kapıları açık bırakmak gibi tehlikeli davranışlar da sergiledi.

Kelly, bu durumu kontrol altına almak için çeşitli yöntemler denedi.

İlk olarak, kredi kartı bilgilerini internetten kaldırdı ve çevrim içi alışveriş sitelerindeki hesaplarını kapattı ama bunlar, sorunu tamamen çözmedi. Çünkü uyurgezerlik sırasında yeni hesaplar açabiliyor ve alışveriş yapabiliyordu.

Daha sonra, uyku düzenini iyileştirmek için uzmanlara başvurdu. Stres yönetimi teknikleri, meditasyon ve uyku hijyeni gibi yöntemlerle uyku kalitesini artırmaya çalıştı.

Bunların yanı sıra geceleri hava yolunu açık tutmak için pozitif hava yolu basıncı sağlayan cihaz da kullanıyor. Cihaz ona destek olsa da uyurken cihaz yüzünden çenesi kitlendiğinden farkında olmadan makineyi yüzünden çekiyor.

Kelly'nin yaşadığı bu durum, teknolojinin uyurgezerlik üzerindeki etkisini de gündeme getirdi.

Geleneksel olarak uyurgezerlik, ev içinde dolaşma veya basit eylemlerle sınırlıydı. İnternetin ve çevrim içi alışverişin yaygınlaşmasıyla, uyurgezerlik sırasında yapılan eylemler de karmaşık hâle geldi.

Uzmanlar, uyurgezerlik sorunu yaşayan kişilerin yatmadan önce elektronik cihazlardan uzak durmalarını ve mümkünse bu cihazları erişemeyecekleri bir yerde tutmalarını öneriyor.

Stres yönetimi ve düzenli uyku alışkanlıkları da bu durumun kontrol altına alınmasında oldukça önemli.

Eğer siz de benzer sorunlar yaşıyorsanız, bir uzmana danışarak uygun tedavi ve yönetim yöntemleri hakkında bilgi almanızda fayda var.

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