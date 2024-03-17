SpaceVIP, Danimarkalı şef Rasmus Munk ile anlaşarak 6 kişiye uzayda fine-dining deneyimi yaşatacak.

Milyarderlerle başlayan ticari uzay yolculukları, ilk günden bu zamana kadar tartışmaların odak noktası oldu. Çok sayıda kişi, bu uçuşların gereksiz masraf olduğunu ve sadece bu uçuşlar özelinde bile yüksek miktarda kaynak kullanıldığını söyledi. Tartışmalar hâlâ devam ederken bu uçuşların arasına bir yenisi daha eklendi.

SpaceVIP şirketi, Danimarka asıllı bir şefle ortaklık yaparak Michelin yıldızlı bir öğünü uzayda sunacak. Sadece 6 kişilik kontenjana sahip yolculuk, 6 saat sürecek. Bu süreçte sadece yemek yenmeyecek tabii ki. Ayrıca elde edilen gelirin de bağışa gideceği belirtilmiş. Yolculuğun fiyatı ise diğer ticari uzay yolculuklarını ucuz gösterecek düzeyde.

Kişi başı sadece (!) 495.000 dolarcık vererek uzayda gün doğumunu izleyebilir ve yemek yiyebilirsiniz.

SpaceVIP, iki Michelin yıldızına sahip bir restoranı olan Danimarkalı şef Rasmus Munk ile anlaştı. En özel yemeğini bir uzay balonunda hazırlayacak olan şef, bu yemeği 495 bin dolarlık (neredeyse 16 milyon lira) yolculuğa katılan yolculara servis edecek.

Söz konusu yolcuları ağırlayacak balon ise Space Perspective’in Spaceship Neptune modeli. Bu balonda 8 kişi ve 1 kaptana yetecek kadar yer var. Yolcular, bu yolculukta kendileri için Ogier tarafından özel olarak üretilecek kıyafetler giyecek.

Yerden 30,5 km yükseğe çıkacak olan yolcular, uzayda Güneş’in doğumunu izlerken şefin sunduğu yemekleri yiyecekler. Ayrıca kapsüldeki Wi-Fi sayesinde yolculuklarını canlı olarak paylaşma imkânları olacak.

Yemek kısmında şefimiz Munk, insanlığın geçtiğimiz 60 yıldaki uzay yolculuğundan ilham alarak öğünler hazırlayacak. Bu yemeklerde sadece tat değil, belirli anlamlar da ifade edilecek. Zira Munk, insanoğlunun gezegeni korumadaki rolünü ortaya koyacak tartışmalar yaratmak istiyor.

Yolculuktan elde edilen gelirler, şirketin kurduğu Space Prize programına bağışlanacak. Bu program da uzay gibi bilim çalışmalarında cinsiyet eşitliğini ve kadınların da bu dalda alacakları eğitimleri desteklemeyi amaçlıyor.

Şirket, bu yılın sonuna kadar insanlı uçuş denemelerine başlamayı hedefliyor. Ticari yolculuklar için ise 2025 yılı gösteriliyor. Space Perspective’in standart bir yolculuğu için 150 bin dolar istendiğini belirtelim. Bu da söz konusu yemekli yolculuğumuzun neden bu kadar pahalı olduğunu sorgulatıyor.

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