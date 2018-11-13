Uzaydaki İlk Selfie, Bundan Tam 52 Yıl Önce Çekildi

Buzz Aldrin'in uzayda çektiği selfie, bugün itibarı ile 52. yıl dönümünü kutluyor.

1966 yılında bugün, Buzz Aldrin'in Gemini XII görevi esnasında çektiği bu fotoğraf, tarihin ilk uzayda çekilen selfiesi olarak anılıyor. Daha sonrasında Ay'a ayak basan 2. kişi olarak da tarihe geçen Aldrin'in ne kadar özel bir adam olduğunun bir başka göstergesi...

Aslında bu çok da bilinmeyen bir fotoğraf değil. Bununla birlikte NASA'nın ilginç bir biçimde çok da ön plana çıkarmadığı materyallerden biri. Kamuoyunun bu fotoğraftan haberdar olması ise Buzz Aldrin'in tweet atması sonrasında oldu diyebiliriz.

"Buzz Aldrin'in Ay'dan tweet atmasını çok isterdim." yazması üzerine Aldrin'in cevabı geldi:

"Tweet yok ama uzayda ilk selfie'yi ben çektim! Bayağı pahalı bir selfie çubuğuyla."

Bir süredir uzaydan çekilen ilk selfienin astronot Michael Hopkins'e ait olduğu söyleniyordu. Böylelikle bu yanlış kanı da gerçeğe kavuşmuş oldu.