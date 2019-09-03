51. Bölge'ye olan ilgi, 51. Bölge etkinliğinin yaklaşmasıyla birlikte zirve yapmış durumda. Bir YouTuber, bu ilgiyi bir ileri seviyeye taşıyacak cinsten bir video paylaşarak 51. Bölge'de UFO'ların olduğunu iddia etti.

Facebook üzerinden başlatılan '51. Bölgeyi İstila Edelim' etkinliğinin Alienstock isimli bir festivale dönüşmesinin üzerine uzaylıları görmek isteyen kişilerin sayısında muazzam bir artış oldu. Başlangıçta 51. Bölge'yi istila etme kararı alan grupsa yeni bir etkinlik düzenleyerek bu 'istila'yı bir festivale çevirme kararı aldı.

51. Bölge'de UFO olmadığı belirtildikten sonra birçok kişi zaten bölgeye gitmeyi reddetmiş, hayatını hiçbir şey için tehlikeye atmayacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından Scott Waring isimli bir YouTuber, bölgede bir UFO olduğunu iddia etti. Bu iddiasını da bir video yayınlayarak kanıtlamaya çalıştı.

Videoyu açtığınız zaman sizleri 51. Bölge'nin yakınlarındaki Groom Lake isimli bölgede karşılayan YouTuber, haritada biraz hareket ettikten sonra 51. Bölge çatısı altında ve devasa bir çember içerisinde olan bir alana gidiyor.

YouTuber, bu bölgenin daha önceden orada olan ve S4 ya da S6 isimli bölge üzerinden uçan bir daire için orada bulunduğunu belirtiyor. Tabii ki bu fazla kapalı bir anlatım olduğu için olayın ne olduğunu açıklamakta da fayda var.

Eskiden devlet için çalışan bilim insanı Bob Lazar, UFO'larla ilgili bir merak fırtınasını başlatan isim olmuştu. Bob Lazar, 51. Bölge'de çalıştığı sırada anti madde reaktörleriyle birlikte çalışan, uçan diskler üzerine çalıştığını iddia etmişti ve buraya S4 ismi veriliyordu.

YouTuber, Google Earth'ün özelliğini kullanarak eski uydu görüntülerini inceledi ve belirli bir hangarı gösterdi. Görüntülenen hangarda daire şeklinde bir nesne rahatlıkla görülebiliyor. Waring isimli YouTuber, bunun UFO olduğunu ifade etti ve şu açıklamalarda bulundu:

"Stratejik hava kumanda üssündeydim. Bu üs hava kuvvetlerindeki en yüksek güvenliğe sahip alanlardan biri ve hiçbirinde bu şekil bir hangar bulunmuyor. Hiçbir hangarın yuvarlak bir kapısı yok.

Peki, bu ne ve neden dört tane havalandırma bu birime bağlı? Daha önce bu kadar fazla havalandırmaya sahip bir hangar daha görmedim.

Bazı insanlar buraya S6, bazılarıysa S4 diyor ancak alanın ne olduğu önemli değil, içinde ne olduğu önemli."