Valheim'a Yeni Başlayanlar İçin 11 Taktik

Steam’in bağımsız oyun yapımcılarına sunduğu ayrıcalıkların meyvelerinden biri olan Viking temalı hayatta kalma oyunu Valheim’ı herkes için daha kolay yapacak taktikleri bir araya getirdik. Aynı zamanda Valheim’daki maceranız boyunca birçok şeyin nasıl yapıldığını da yine yazımızda bulabileceksiniz.

Hayatta kalma oyunlarının günümüzün en popüler oyun türü olduğunu söylememizde bir sakınca yoktur diye düşünüyoruz. Minecraft ile başlayan serüven yıllar içinde birçok kaliteli oyuna ev sahipliği yaptı ve şimdi elimizde yeni bir erken erişim hayatta kalma oyunu var: Valheim. Viking temasıyla hayatta kalma türünü birleştirerek bütün dünyanın beğeneceği bir oyun haline gelen Valheim, Steam’de de çıkış yaptıktan sonraki üç hafta boyunca en çok satan oyunlar listesine zirveden giriş yaptı.

Biz de madem bu kadar popüler ve diğer oyunlara göre nispeten uygun fiyatıyla 32 liraya alınabilen bir oyun var, neden her oyuncunun işini kolaylaştıracak bir taktikler listesi yapmıyoruz dedik. Yazımızda yer alan taktikler sayesinde h em başlangıç hem de sonraki aşamalar sırasında işiniz bir hayli kolaylaşacak. Hadi lafı daha fazla uzatmadan birçok şeyin nasıl yapılacağını anlattığımız listeye geçiş yapalım.

Valheim taktikleri:

Kestiğiniz ağaçlardan uzak durun,

Yeni eşyalar yapabilmek için önce o eşya için gerekli malzemeyi bulun,

Bol bol çakmak taşı toplayın,

Canınızı ve enerjinizi doldurmak için yemek yiyin.

İlk evinizi olabildiğince basit yapın,

Haritanızdaki işaretleri kullanın,

Yeni eşya üretmek yerine tamir edin,

Haritada denk geldiğiniz yapıları araştırın,

Kazma üretmek için ilk büyük düşmanı öldürün,

Yüzerken enerjinize dikkat edin,

Taşıyabildiğiniz ağırlığı artırabiliyorsunuz.

Kestiğiniz ağaçlardan uzak durun:

Çoğu hayatta kalma oyununda olduğu gibi Valheim’da da en değerli ve en çok ihtiyaç duyulan kaynaklardan birisi odun. Odunları elde etmenin iki yolu var. Birincisi yerde denk geldiğimiz dalları toplamak. İkincisiyse gördüğümüz ağaçlara baltayla vurarak parçalamak. Burada dikkat edilmesi gereken ve çoğu hayatta kalma oyunlarından alışık olmadığımız bir şey var. O da ağaçların parçalanmadan önce devrilmesi.

Devrilme mekaniğine alışık olunmadığı zaman yere devrilen ağaç üstümüze düşerse hasar alacağımızı da tahmin etmek zor olabiliyor. Hasar vermek bir yana, ağaçlar hatırı sayılır bir hasar veriyor. O yüzden oyunun zaten tehlikelerle dolu dünyasında durup dururken canımızın azalmaması için kestiğimiz ağaçlar devrilmeye başlayınca uzak durmak en mantıklısı.

Yeni eşyalar yapabilmek için önce o eşya için gerekli malzemeyi bulun:

Valheim’ın oyun içi rehberi pek güçlü değil. Bu yüzden en başta ‘craft’ ekranıyla birkaç dakika boyunca boş boş bakışabilirsiniz. Çünkü en başlarda o ekranda nerdeyse hiçbir şey olmuyor ve bir sonraki aşamaya geçmek için hangi eşyaya ihtiyacınız olduğunu bile bilmediğiniz için kendinizi ortada kalmış gibi hissedebiliyorsunuz.

Böyle bir durumun önüne geçebilmek için haritada gördüğünüz her türlü toplanabilir eşyayı almaya bakın. Çünkü ancak bu şekilde crafting ekranında yer alan eşyalar artacak. Valheim, yalnızca ilgili eşya için gerekli toplanabilirlere sahip olduğunuz zaman o eşyayı üretebileceğinizi söylüyor. Toplanabilirlere sahip olmadan önce ne yapabileceğiniz hakkında hiçbir bilgi vermiyor.

Bol bol çakmaktaşı toplayın:

Çakmaktaşı özellikle oyunun ilk aşamalarında çok büyük öneme sahip. Yaratıklara ve hayvanlara iyi hasar verebilmek için ya da doğada yer alan kaynakları daha efektif bir şekilde toplayabilmek için çakmak taşıyla üretilen malzemelere ihtiyacınız var. Peki çakmak taşını nerelerden bulabilirsiniz?

Çakmak taşı bulabilmek için sahil boyu ilerleyerek yerde bulunan beyaz-gri arası renkli taşlara yaklaşın. Çakmak taşları uzaktan bakıldığında, özellikle de suyun içindelerde taşa çok benziyorlar ancak yaklaştığınız zaman aralarındaki renk farkı bariz bir şekilde görülüyor. Kısacası gördüğünüz tüm beyaz renkli, taş benzeri materyallere anında yapışın.

Canınızı ve enerjinizi doldurmak için yemek yiyin:

Bir hayatta kalma oyunu oynarken yemek yemeniz gerektiğini bir taktik olarak görmek sizi şaşırtıyor olabilir. Ancak Valheim özelinde konuşuyorken yemek yemenin ayrı bir düzeni var. Valheim’da yenilebilen üç farklı yiyecek çeşidi var. Bunları ana yemek ve iki farklı atıştırmalık olarak düşünebilirsiniz.

Doğada gezinirken mantar gibi atıştırmalıklar bulabiliyorsunuz. Geriye kalan diğer iki yiyecek çeşitleri de geyik gibi büyük hayvanlardan çıkan etler, diğeri de su kenarlarında yer alan yaratıkları öldürdüğünüz zaman elde ettiğiniz kuyruklar. Oyunda yer alan tüm etleri tüketmeden önce pişirmeniz gerekiyor. Ancak ve ancak bu üç çeşidin hepsini aynı anda yerseniz canınız ve enerjiniz tamamen doluyor.

İlk evinizi olabildiğince basit yapın:

Hayatta kalma oyunları oynarken ev inşa edileceği zaman hepimizin içindeki müteahhit ortaya çıkıp bize belediyecilik oynuyormuşuz gibi bir hissiyat yaşatabiliyor. Valheim oynarken bu hissiyattan olabildiğince uzak durun. Çünkü oyunun ilk aşamalarında başınızı sokabileceğiniz bir çatıdan daha fazlası için uğraşmak ciddi zaman kaybı. İlk aşamada bir çatı, bir ‘workbench’, bir de yatak sığdırabileceğiniz bir kulübe gayet yeterli.

Haritanızdaki işaretleri kullanın:

Valheim’ın oyunculara asla söylemediği bir diğer şey ise oyun haritası üzerinde işaretleme yapabildiğimiz. Bu özellikle dünya üzerinde bulduğumuz önemli kaynakları veya yağmalayabileceğimiz yerleri sonradan bulabilmek için çok önemli. Çünkü kimi zaman kaynağı toplamak için doğru malzemeler yanımızda olmayabiliyor ya da yağma yapabilecek kadar boş envanter slotumuz olmayabiliyor. O yüzden haritadaki işaretçileri kesinlikle kullanın.

Yeni eşyalar üretmek yerine ömrü dolan eşyanızı tamir edin:

Valheim da diğer hayatta kalma oyunları gibi ağaç kesmek, avlanmak veya savaşmak için kullandığımız tüm eşyalara bir ömür biçiyor. Eşyaların altında görünen can çubuğunda ne kadar ömürleri kaldığını görebiliyorsunuz. Görünmeyen şey, bu eşyaları tamir edebileceğiniz. Daha da iyisi bu eşyaları hiçbir bedel ödemeden, hiçbir kaynak harcamadan tamir edebileceğiniz. Bunu yapmak için ‘workbench’e giderek tamir etme simgesine tıklamanız yeterli.

Haritada denk geldiğiniz yapıları araştırın:

Çok sık olmasada Valheim haritasında dolaşırken terk edilmiş kulübeler, evler ya da yapılar keşfedebiliyorsunuz. Bunların çoğunda içinde altın gibi değerli kaynaklar barındıran sandıklar bulunuyor. Bazılarındaysa ileriki aşamalarda çok ihtiyaç duyacağınız kemik gibi kaynakları toplayabileceğiniz iskelet düşmanlar yer alıyor. O yüzden haritada gezinirken denk geldiğiniz yapıları asla görmezlikten gelmeyin.

Kazma yapabilmek için ilk büyük düşmanı öldürün:

Valheim’da aşama aşama ilerleyerek öldürmemiz gereken ‘boss’ tipi büyük, özel güçleri olan düşmanlar var. Henüz karşılaşmadıysanız korkmayın, bunlar haritayı dolaşırken rastgele bir anda denk gelebileceğiniz düşmanlar değil. Önce sizin çağırmanız gerekiyor. Savaş, yapacağınız çağrıdan sonra başlıyor.

Her büyük düşmanın farklı avantajları var. Ancak ilk büyük düşman olan Eikthyr tartışmalı olarak belki de oyun boyunca en çok ihtiyaç duyacağınız eşyayı yapmanızı sağlıyor. Değerli kaynakları toplamak için ihtiyacınız olan kazmayı sadece Eikthyr’i öldürdükten sonra yapabiliyorsunuz.

Eikthyr’i öldürmek için bir ipucu verelim. Kendinize geyik derisinden zırh seti ve bir yay yapmadan savaşa gitmeyin. Çünkü Eikthyr’e ne kadar iyi zırhınız olursa olsun uzaktan saldırmanız gerekiyor. Yakın dövüşe girmenize pek müsade etmiyor.

Yüzerken enerjinize dikkat edin:

Uzunca bir süre yüzmeye gerek kalmadan oynayabiliyor olsanız da bir yerden sonra denizin derin sularında ne olduğunu merak edecek ve o sulara girmek isteyeceksiniz. İşte bu noktada oyunun gösterdiği enerji çubuğuna dikkat edin. Çünkü yüzerken hatırı sayılır miktarda enerji harcıyorsunuz ve denizin ortasında enerjiniz bittiği anda hasar almaya başlıyorsunuz.

Taşıyabildiğiniz ağırlığı artırabiliyorsunuz:

Oyunda taşıyabildiğiniz eşya ağırlığı olan 300’ü artırmanın bir yolu var ancak baştan söyleyelim, çok pahalı ve başlarda yapmaya değmiyor. Oyunda ilerledikçe belli bir noktada Haldor the Merchant isimli bir tüccara denk geleceksiniz. Bu tüccar 950 altın karşılığında “Megingjord” isimli bir eşya satıyor. Bu eşyayı satın aldığınız takdirde 300 olan ağırlık limitiniz 450'ye çıkıyor.

Son dönemlerin en iyi çıkış yapan hayatta kalma oyunlarından biri olan Valheim hakkında vereceğimiz taktikler şimdilik bu kadar. Eğer siz de oyunu tecrübe eden kişilerdenseniz kendi oynayışınız sırasında gözünüze çarpan tüyoları ve işe yaradığını düşündüğünüz taktikleri yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.