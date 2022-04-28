Fade'in Bozkurt İşareti Neden Kaldırıldı?

Valorant'ın Türk ajanı Fade'in 'bozkurt işaretini' andıran el hareketinin, Ermeni kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine kaldırıldığı iddia edildi. Konu hakkında Riot Games Türkiye ekibinden Bahadır Güven'den açıklama geldi.

Valorant'ın uzun zamandır merakla beklenen ilk Türk ajanı Fade, uzun zamandır devam eden söylentiler ve heyecan yaratan 'sızıntıların' ardından nihayet geçtiğimiz günlerde resmen tanıtıldı. Ardından bugün itibarıyla tüm oyuncuların beğenisine sunulan karakter, kullandığı Türkçe kelimeler, tasarımında karşımıza çıkan 'yöresel' detaylarla beğeni topladı.

Ancak bugün Twitter'da bazı Valorant oyuncuları tarafından fark edilen bir detay, büyük gündem yarattı. Fade'in 'bozkurt işaretine' benzeyen el tasarımı değiştirildi ve iddialara göre bu değişikliğin sebebi 'Ermeni oyunculardan gelen tepkilerdi'.

İddia hakkında açıklama Riot Games Türkiye ekibinden geldi

Bu enteresan iddia sonrası konunun Twitter'da gündem olması ve #RiotBozkurtuGeriGetir etiketinin açılması, Riot Games ekibinin de gözünden kaçmadı. Riot Games Türkiye ekibinden Bahadır Güven, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile konuya açıklık getirdi.

Güven açıklamasında 'Herkese selamlar, Fade'in tasarımındaki değişiklikle ilgili yorumlarınızı gördük. Tasarım ekibinin bu hafta yaptığı tüm değişiklikler tamamen estetik kaygılarla yapılan son dakika "VFX/SFX" değişiklikleri ve hiçbiri topluluktan gelen yorumlara bağlı değil. Bu tarz son dakika değişiklikleri düzenli olarak yapılıyor ve 4.09 boyunca da devam edecek.' ifadelerine yer verdi.