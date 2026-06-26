Riot Games, VALORANT VCT 2027 ile espor tarafında yıllardır tartışılan kapalı lig yapısını ciddi şekilde esnetiyor. Açık Elemeler, VCT Cups, partner olmayan takımlara ödeme desteği ve daha fazla şehirde düzenlenecek turnuvalar, rekabetin yönünü değiştirebilir.

Riot Games, VALORANT esporu için bugüne kadarki en büyük yapısal değişimlerden birini duyurdu. VALORANT VCT 2027 ile artık sahnede sadece partner takımların konuşulduğu, izleyicinin “sonuç zaten belli” hissine kapıldığı bir düzen yerine daha hareketli ve sürprize açık bir dönem hedefleniyor.

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Yeni modelin vaadi oldukça net: Daha fazla takım, daha fazla şehir ve her maçın gerçekten bir anlam taşıdığı daha sert bir sezon. Riot’un anlattığı yapı, klasik lig akışını geri plana alıp kısa turnuvaları merkeze koyuyor. Böylece iyi oynayan ekiplerin yukarı çıkması, kötü oynayanların da hızla geriye düşmesi amaçlanıyor.

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Her Maçın Ağırlığı Eskisinden Çok Daha Fazla Olacak

2027 sezonunda VCT’nin kalbinde artık VCT Cups adı verilen kısa LAN turnuvaları olacak. Bu turnuvalar, bölgesel sıralamayı belirlemekle kalmayacak; Masters ve Champions yolunu da doğrudan şekillendirecek. Yani takımlar için “nasıl olsa sezona yayarız” dönemi ciddi şekilde geride kalacak.

Açık Elemeler de yeni yapının en dikkat çeken parçası. Premier, topluluk turnuvaları, partner etkinlikleri veya okul odaklı organizasyonlardan gelen takımlar, doğru performansı gösterirse VCT sahnesine kadar yükselebilecek. Bu da kapalı lig eleştirilerine karşı Riot’un en net cevabı gibi görünüyor.

Partner Takımlar İçin Konfor Alanı Daralıyor

Partner takımlar sistemden tamamen çıkmıyor ama artık her kapının onlar için açık olduğunu söylemek de pek mümkün değil. Americas, EMEA ve Pacific Kickoff turnuvalarında 12 takım yer alacak; bunların 8’i partner ekiplerden, 4’ü ise Açık Elemelerden gelen takımlardan oluşacak.

Kickoff’ta her bölgeden en iyi üç takım Masters bileti alacak. Sezonun devamında ise Cup veya Masters’ta iyi sonuç alamayan ekipler Open Playoffs’a düşecek, bazıları da bir sonraki Açık Elemelere en baştan girmek zorunda kalacak. Kâğıt üzerinde küçük görünen bu değişim, dengeleri fazlasıyla sertleştiriyor.

Türkiye’nin VCT Haritasındaki Yeri Daha Görünür Hâle Geliyor

Yeni bölge haritası da özellikle Türkiye’deki VALORANT kitlesi için dikkat çekici. VCT Americas; Kuzey Amerika, LATAM North, LATAM South ve Brezilya olarak ayrılırken EMEA tarafında Europe, Türkiye ve MENA başlıkları öne çıkıyor. Bu ayrım, yerel sahnenin daha görünür olmasını sağlayabilir.

Pacific tarafında Güney Kore, Japonya, Tayland, Endonezya, Vietnam ve Wild Card bölgesi bulunuyor. Çin ise ayrı VCT CN yapısıyla devam edecek. Wild Card hattı Filipinler, Malezya, Singapur ve Güneydoğu Asya’nın kalanını kapsarken South Asia ve Oceania için ek LCQ yolu da planlanıyor.

Açık Takımlara Para Desteği de Verilecek

Riot’un duyurusunda sadece format değil, takımlara verilecek destekler de öne çıkıyor. Açık takımlar Kickoff veya Cup’a katılmayı başarırsa 100 bin dolar, Masters’a yükselirse 200 bin dolar, Champions’a giderse 400 bin dolar sabit ödeme alacak. Bu ödeme, ödül havuzlarından bağımsız olacak.

Bu hamle özellikle partner olmayan ekipler için kritik çünkü büyük sahneye çıkmak sadece oyun içi başarıyla değil, bütçeyle de ilgili. Riot ayrıca yıllık ödül havuzunun 6 milyon doların üzerinde olacağını, küresel etkinlikler için seyahat desteği verileceğini ve Game Changers tarafında da ek teşvikler sunulacağını söylüyor.

Yeni Sistem Sadece İyi Oynamayı Değil, Kalıcı Olmayı da İstiyor

Yeni sistem, anlık başarı kadar kadro istikrarını da ödüllendirecek. Açık veya içerik üreticisi odaklı bir takım, ilk beş oyuncusundan en az üçünü koruduğu sürece puanlarını ve sezon içindeki ilerlemesini kaybetmeyecek. Bu kural, tek turnuvalık parlamalardan çok sürdürülebilir ekipleri öne çıkaracak.

Riot’un planına göre 2027’de VCT, 20’den fazla turnuvaya ve 16’dan fazla şehre yayılacak. Bu da VALORANT esporunu daha sık sahne alan, daha kolay takip edilen ve daha fazla hikâye üreten bir yapıya taşıyabilir. Elbette sistemin gerçekten işe yarayıp yaramadığını sezon başladığında göreceğiz.