Valorant İçin Sinematik Fragman ve Oynanış Videosu Geldi

Riot Games, taktiksel 5'e 5 nişancı oyunu Valorant'ı bugün ücretsiz olarak tüm oyunculara sundu. League of Legends'ın da geliştiricisi olan şirket, ayrıca oyunun çıkışıyla birlikte biri sinematik, diğeri oynanış görüntülerini içeren iki yeni video yayınladı.

Riot Games'in taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu Valorant nihayet oyuncularla buluştu. Kapalı beta sürecinden çıkan oyun, aylar süren bekleyişin ardından oynaması ücretsiz bir oyun olarak bugün itibarıyla PC oyuncularına sunuldu. Riot Games, oyuncular tarafından büyük ilgi gören Valorant'ın çıkışını iki yeni fragmanla kutladı.

Oyunda kendine has yeteneklere sahip karakterleri yöneterek 5v5 takımlarla bomba kurma veya bombayı imha etme temasında savaşıyorsunuz. Aslında oyunun mekaniklerine, grafiklerine ve oyun modlarına baktığımızda Team Fortress 2, CS:GO ve Overwatch gibi oyunlarla büyük benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Riot, geleneksel FPS oyunlarının karışımıyla yeni bir evren yaratmaya çalışıyor.

Valorant, oyuncuların Spike'ı yerleştirmeye veya imha etmeye çalıştığı, 5'e 5 mücadelelere sahne oluyor. 13 turu ilk kazanan ekip, maçı galibiyetle kapatıyor. Oyun bu açıdan geleneksel FPS oyunlarıyla benzerlik gösteriyor. Ancak iş sadece silahlar ve mermilerle bitmiyor. Oyuncular farklı yetenekleri olan ajanlardan birini seçerek oyunun gidişatını etkiliyor. İlk fragman da tam olarak buna odaklanıyor ve oynanış görüntüleriyle oyunun mantığını ortaya koyuyor.

Valorant, bu açıdan standart bir birinci şahıs nişancı oyunundan daha fazlasını sunuyor. Geliştirici, sinematik fragmanda göreceğiniz gibi League of Legends'ta olduğu gibi Valorant'a özel bir evren oluşturmaya çalışıyor. Karakterlerin hikayeleriyle şekilleneceği anlaşılan bu evren, diğer yandan sezonluk içeriklere de temel oluşturacak. Fragmanda iki düellocu karakter Jett ve Phoenix'in kovalamacasını gösteriyor.

Valorant'ı tamamen ücretsiz bir şekilde indirmek ve oynamak için izlemeniz gereken tüm adımlara buradan erişebilirsiniz.

Valorant için yayınlanan sinematik fragman

Valorant oynanış videosu

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