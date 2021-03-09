CS:GO'nun Steam Listeleme Sayfası 'Silindi'

Valve, dünyanın en popüler oyunlarından Counter-Strike: Global Offensive'in Steam'deki listeleme sayfasını sildi. Bunun bir hata olduğu düşünülse de SteamDBInfo'da yer alan veriler, yetkisiz erişim olayının yaşanmış olabileceğini düşündürüyor. Valve, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz saatlerde, video oyun dünyasını etkileyen bir gelişme yaşandı. Steam'in kurucusu olan Valve, bugüne kadar yayınladığı en popüler oyunlarından bir tanesi olan Counter-Strike: Global Offensive'in (CS:GO) Steam'deki listeleme sayfasını "sildi". Evet yanlış duymadınız. Şirket, kendi platformunda kendine ait olan oyuna dair tüm verileri, büyük bir ihtimalle yanlışlıkla sildi.

Nasıl gerçekleştiği bilinmeyen olay, Steam kullanıcıları tarafından fark edildi. Oyunun Steam'deki sayfasına girmeye çalışan oyuncular, ilginç bir "404" hatası ile karşılaştılar. Ancak Steam'deki her hareketi inceleyen SteamDBInfo isimli platformda yer alan bilgilere göre bu silme işlemi, bilinçli ve kademeli olarak gerçekleşmişti.

Counter-Strike: Global Offensive'in Steam sayfasına giren oyuncular, şu görüntüyle karşılaştılar

SteamDBInfo'daki verilere baktığımızda ise Counter-Strike: Global Offensive'in Steam'deki isminin, açıklamasının, oyun dosyalarının, başarımların ve oyunun sahip olduğu etiketlerin silindiğini, bunlardan sonra da ilgili sayfanın tamamen kaldırıldığını görüyoruz. Bu durum, bir yanlışlık olmadığı takdirde yetkisiz erişim ihtimalini ön plana çıkarıyor. Ancak Valve, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

SteamDBInfo'daki bilgiler şu şekilde

CS:GO oyuncuları Valve ya da oyun ekibinden bir açıklama gelmesini beklerken, yaptığımız son kontrollerde her şeyin eskisi gibi olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, oyunun ismi, etiketler, açıklama bölümü ve hatta yorumlar, tıpkı eskisi gibi görüntülenebiliyor. Eğer sizler de SteamDBInfo'ya yansıyan değişikliklerin tümünü kendi gözlerinizle görmek isterseniz burada, Counter-Strike: Global Offensive'in Steam'deki sayfasına ulaşmak isterseniz de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.