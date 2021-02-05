Valve, oyuncular için tasarladığı oyun kumandası nedeniyle 4 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Corsair tarafından açılan bir davaya göre Valve, kumandayı geliştirirken 2019'yılında Corsair bünyesine geçen Ironburg Inventions'ın patentlerini, bile isteye kullanmıştı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun platformu Steam'in geliştiricisi olan Valve, 2013 yılında büyük umutlarla bir kumanda duyurdu. Bu kumanda, PC başındaki oyuncuların klavye ve fare yerine, konsollardaki gibi bir deneyim yaşamalarını sağlayacaktı. Ancak kumanda, yıllar içerisinde popüler bir hale gelemedi. 2019 yılında yaptığı yanlışın farkına varan şirket, ürünleri 5 dolar gibi komik bir fiyat karşılığında satarak, zararına da olsa bu kumandadan kurtulmuş olduğunu düşünüyordu.

Valve tarafından piyasaya sürülen kumandalar, Ironburg Inventions isimli bir şirket tarafından önemseniyordu. Çünkü şirket, Valve'ın kumandalarının aslında kendine ait olduğunu ve Valve'ın telif haklarını ihlal ettiğini savunmuştu. Mahkemeye başvurmak yerine Valve ile görüşen şirket, olayı tatlıya bağlayamadı. 2019 yılında Corsair bünyesine geçen Ironburg Inventions, bu kez hukuki yollara başvurdu. Washington'da başlayan mahkeme, şimdi nihayet sona erdi. Mahkeme heyeti, Valve'ı tazminat ödemeye mahkum etti.

Kumandadan zaten zarar eden Valve, şimdi de 4 milyon dolar tazminat ödeyecek

Mahkeme heyetine göre Valve, söz konusu kumandayı üretirken gerçekten de hak ihlalinde bulundu. Şirket, Ironburg Inventions'a ait olan patentleri, bile isteye kullandı. Ayrıca patentin gerçek hak sahibiyle hiçbir anlaşmaya varmadı. İşte bu durum, Valve'ın 4 milyon dolar para cezasına çarptırılmasına yol açtı.

Corsair tarafından yapılan açıklamalarda, davanın 1 Şubat 2021 itibarıyla sona erdiği beyan edildi. Şirket yetkilileri, Valve'ın 8.641.525 kodlu patenti ihlal ettiğini açıkladı. Mahkeme jürisinin patent ihlallerinin kasıtlı olarak ihlal edildiğini ifade eden Corsair, bunun da ödenecek tazminat miktarını yasal sınırın 3 katına çıkardığını duyurdu. Valve cephesinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.