Dev oyun platformu Steam'in sahibi Valve, platformun baskınlığını kullanarak PC oyunlarının genel anlamda yüksek tutmasıyla suçlandı. Davada Valve'la birlikte birkaç oyun geliştirici şirketin de ismi geçti.

Oyun dünyasının dev isimleri olan Valve ve Bethesda, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 7,8 milyon euroluk para cezasına çarptırılmıştı. Cezanın nedeni olarak AB'ye üye ülkelerin coğrafi engelleme yapmasının yasak olduğu gösterilmiş, 100'den fazla oyunun sınır ötesi satışının yasaklandığı belirtilmişti.

Bu olayın sıcaklığı henüz düşmemişken Valve, yeniden bir davayla karşı karşıya kaldı. Hollywood Reporter tarafından keşfedilen dosyaya göre Valve, bilgisayar oyunlarının fiyatlarını yüksek tutmak için Steam'i kötüye kullanıyor. İddiaya göre Valve'ın Steam Dağıtım Sözleşmesi'ndeki "En çok tercih edilen milletler (MFN)" ifadesi, "Steam platformundaki PC oyunlarının fiyatlarının, oyun geliştiricilerinin PC oyunlarının diğer platformlardaki fiyatlarıyla aynı olmasına" zorluyordu.

Steam rekabeti engelliyor iddiası:

Dava dosyası, Steam'in sözleşmesindeki aynı ifadenin rakip platformlar için yapay bir engel oluşturduğunu, bu yüzden de fiyatların yüksek kalmasına neden olduğunu ve yeniliği engellediğini de ifade ediyor. Bu olay, dava dosyasında şu şekilde açıklandı:

"Bunun gibi bir pazar yüksek oranda yoğunlaştığında, yeni bir giriş yapan şirket, yerleşik şirketin fiyatlarını düşürerek tüketicilere fayda sağlayabilir. Tüketicilere PC oyunlarını daha düşük fiyatlarla sunma imkânı, bir firmanın veya sektöre yeni girenlerin pazar payı kazanmasının bir yoludur. Bu pazar düzgün çalışsaydı, yani Steam MFN mevcut olmasaydı ve platformlar fiyat üzerinden rekabet edebilseydi, Steam ile rekabet eden platformlar, oyun geliştiricilerine aynı (veya daha yüksek) marjları sağlarken aynı zamanda tüketicilere daha düşük fiyatlar sağlayabilirdi."

Dava dosyasında ismi geçen tek şirket Valve değil. CD Projekt RED, Ubisoft, kChamp Games, Rust LLC ve Devolver Digital da dava dosyasında "Steam MFN kapsamında oyun geliştiricisi davalıların PC oyunlarını daha düşük bir fiyata satmayacağını kabul ederek Sherman Yasası'nın 1. bölümünü ihlal ederek Valve'ın platformu üzerinden ticareti yasadışı bir şekilde sınırlandırmak, birleştirmek veya komplo kurmakla" suçlandı.

Valve'a karşı yapılan iddiayı özet geçmek gerekirse şirket, Steam'e rakip platformları engellemek için geliştiricileri Steam'deki oyun fiyatlarını diğer platformlarla aynı seviyede tutmaya zorluyor. Bu da her platformdaki fiyatların eşit olmasını sağlıyor ve oyuncular, Steam hâlihazırda baskın bir konumda bulunduğundan dolayı yeniden Steam'i tercih ediyor. Oyun fiyatlarının eşit kalması nedeniyle rakipler daha az pazar payına sahip oluyor. Konu hakkında şu an için Valve'dan bir açıklama gelmedi.