Vampir Köylü Nasıl Oynanır? İşte Dijital Versiyonları

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz en keyifli rol yapma oyunlarından biri olan vampir köylü oyununu oynamış ya da en azından duymuşsunuzdur. Hain vampirin kim olduğunu bulmaya çalıştığınız eğlenceli bir oyun olan vampir köylü nasıl oynanır yakından bakalım ve oyunun Among Us benzeri dijital versiyonlarından bazılarını görelim.

Arkadaşlarınızla bir araya gelmek bile oldukça keyifli zaman geçirmek için yeterlidir ama sohbet muhabbet bir yere kadar. Bir şeyler oynayalım dediğiniz zaman elbette pek çok kişinin aklına ilk olarak vampir köylü oyunu gelir. Among Us benzeri dijital versiyonlarıyla son yıllarda daha sık adını anıyor olsak bile aslında vampir köylü, uzun yıllardır en kolay ve keyifle oynanabilen rol yapma oyunlarından bir tanesidir.

Elbette bir rol yapma oyunu oynamak istiyorsanız çok daha zengin içeriklere sahip dijital ya da masa oyunları bulabilirsiniz ancak vampir köylü oyununun en güzel yanı bu; basit ve eğlenceli olması. İhtiyacınız olan yalnızca bir kalem ve birkaç kağıt parçası. Sonrası ise oyuncuların yeteneklerine bağlı bir hikaye. Gelin sevilen vampir köylü oyunu nasıl oynanır yakından bakalım ve oyunun dijital versiyonlarından bazılarını görelim.

Hiç bilmeyenler için; vampir köylü nedir?

Vampir köylü oyunu, en az 4 kişi ile oynanan bir rol yapma oyunudur. Oyunculardan biri hakem, biri vampir ve diğerleri köylü olur. Kimin kim olduğunu yalnızca hakem bilir. Köylüler, vampirin kim olduğunu çözmeye çalışırken birbirlerine sorular sorarlar ve vampiri bulana kadar oyunu sürdürürler. Yurt dışında bu oyun Mafia adıyla da anılır ve oyuncular mafyanın kim olduğunu bulmaya çalışır.

Vampir köylü nasıl oynanır?

Adım #1: Oyuncu sayısı kadar küçük kağıt hazırlanır.

Oyuncu sayısı kadar küçük kağıt hazırlanır. Adım #2: Kağıtlara bir vampir, bir hakem ve diğerlerine köylü yazılır. Oyuncu sayısına göre 2 ya da daha fazla vampir olabilir ama köylüler her zaman çok daha kalabalık olmalıdır.

Kağıtlara bir vampir, bir hakem ve diğerlerine köylü yazılır. Adım #3: Kura şeklinde kağıtlar çekilir.

Kura şeklinde kağıtlar çekilir. Adım #4: Hakem dışında kimse kağıtları görmez.

Hakem dışında kimse kağıtları görmez. Adım #5: Hakem herkesin gözünü kapattırır.

Hakem herkesin gözünü kapattırır. Adım #6: Vampir gözünü açar ve hakem, vampirin kim olduğunu görür.

Vampir gözünü açar ve hakem, vampirin kim olduğunu görür. Adım #7: Herkes gözünü açar ve oyun başlamış olur.

Herkes gözünü açar ve oyun başlamış olur. Adım #8: Oyuncular birbirlerine sorular sorarak vampirin kim olduğunu çözmeye çalışırlar.

Oyuncular birbirlerine sorular sorarak vampirin kim olduğunu çözmeye çalışırlar. Adım #9: Vampir olduğundan emin oldukları kişiyi seçerler ve kağıdını açtırırlar.

Vampir olduğundan emin oldukları kişiyi seçerler ve kağıdını açtırırlar. Adım #10: Seçilen kişi köylüyse oyun dışı kalır ve oyun devam eder.

Seçilen kişi köylüyse oyun dışı kalır ve oyun devam eder. Adım #11: Hakem herkesin yine gözünü kapattırır ve vampirden birini oyun dışı bırakmasını ister.

Hakem herkesin yine gözünü kapattırır ve vampirden birini oyun dışı bırakmasını ister. Adım #12: Seçilen kişi vampirse oyun tamamlanır ya da sıradaki vampir bulunmaya çalışılır.

Seçilen kişi vampirse oyun tamamlanır ya da sıradaki vampir bulunmaya çalışılır. Adım #13: Tüm vampirler bulunana kadar oyun devam eder.

Tüm vampirler bulunana kadar oyun devam eder. Adım #14: Aynı kurallarla oyun tekrar oynanabilir.

Vampir köylü oyununun genel olarak kuralları bu şekilde. Elbette, oynayan gruba göre bazı kurallar özelleştirilebilir. Örneğin vampiri bulma konuşmaları için bir zaman tutarak vampirin oyun dışı bırakacağı kişinin seçim zamanı belirlenebilir. Oyunda birden çok vampir varsa aralarında anlaşarak köylüleri eleyebilirler.

Oyunun hiçbir kağıt kalem kullanılmadan oynandığı bir versiyonu dada vardır. Oyuncular ilk olarak hakemi seçerler, hakem herkesin gözünü kapattırır ve kendi kararı doğrultusunda vampirleri seçer. Yani oyunun bazı temel kuralları var ancak oyuncular bu kuralları kendi istedikleri gibi özelleştirebilirler.

Vampir köylü dijital versiyonları:

Among Us

Agrou

Town of Salem

Deceit

Project Winter

Secret Neighbor

Werewolves Within

Son yılların en popüler oyunu: Among Us

InnerSloth tarafından geliştirilen ve yayınlanan Among Us oyunu 2018 yılında piyasaya sunuldu. Çevrimiçi çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunu olarak tanımlanan uzay temalı oyunda, en az 1 en fazla 3 hain olarak tanımlanan vampir bulunmaya çalışılır. Oyun; Android, iOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch platformlarında yayınlanmıştır.

Bir grup köylü, kurt adamlara karşı: Agrou

Osmose Studio tarafından geliştirilen ve Wankil Studio tarafından yayınlanan Agrou, 2020 yılında oyuncularla buluştu. Microsoft Windows platformu için yayınlanan Agrou oyununda bir grup köylü ateşin başında toplanarak aralarında gizlenmiş olan kurt adamları bulmaya çalışırlar.

Cadıları bulalım: Town of Salem

BlankMediaGames tarafından geliştirilen ve yayınlanan Town of Salem oyunu ilk kez 2014 yılında oyuncuların beğenisine sunuldu. Salem Cadı Mahkemeleri’nden ilham alınarak geliştirilmiş olan oyun, internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak da oynanabiliyor. Oyunda; köylü, mafya, cadı ve tarafsız gibi farklı karakterler aralarındaki haini bulmaya çalışıyorlar.

Virüslüyü bulmadan ölmeyin: Deceit

World Makers ve Automaton Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Deceit oyunu, Microsoft Windows platformu için yayınlandı. 5 oyuncunun bir hastanede uyanması ile başlayan Deceit’te iki oyuncu ölümcül virüs taşıyor ve hasta olmayanlar ölmeden hasta oyuncular tespit edilmeye çalışılıyor.

Hayatta kalmak için savaşın: Project Winter

Other Ocean Group ile Other Ocean Interactive tarafından geliştirilen ve Other Ocean Group tarafından yayınlanan Project Winter oyunu ilk kez 2019 yılında piyasaya sürüldü. Project Winter aslında bir hayatta kalma oyunu ancak 8 kişilik gruba bir hain sızıyor ve geri kalanlar hayatta kalma mücadelelerini sürdürürken aynı zamanda bu haini bulmaya çalışıyorlar.

Azaldıkça artan gerilim: Secret Neighbor

Hologryph tarafından geliştirilen ve tinyBuild tarafından yayınlanan Secret Neighbor oyunu ilk kez 2019 yılında oyuncularla buluştu. PlayStation 4, Xbox One, Stadia platformları için yayınlanan Secret Neighbor oyununda 6 kişi, hepsi yok edilmeden önce aralarındaki haini bulmaya çalışıyorlar. Kişi sayısı azaldıkça oyundaki gerilim giderek artıyor.

Kasabayı koruyun: Werewolves Within

Red Storm Entertainment tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan Werewolves Within oyunu ilk kez 2016 yılında oyuncuların beğenisine sunuldu. PlayStation 4 ve Microsoft Windows platformları için yayınlanan Werewolves Within oyununda halk, kurt adamlara karşı kendilerini koruma mücadelesi vererek onları keşfetmeye çalışıyor.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayarak keyifli vakit geçirebileceğiniz vampir köylü nedir, nasıl oynanır sorularını yanıtladık ve vampir köylü oyununun bazı dijital versiyonlarından bahsettik. Listemizde olmayan diğer vampir köylü temalı oyunları yorumlarda paylaşabilirsiniz.