Son dönemlerde Türkiye'nin en fazla konuştuğu konulardan biri haline gelen deprem, kendisini bir kez daha hatırlattı. Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre merkez üssü Van, Özalp olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 13:03'te gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.96 kilometre altında meydana geldi. Konuyla ilgili ilk açıklamalar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den geldi.

Mehmet Emin Bilmez, depremin ardından kendilerine herhangi bir hasar bildirilmediğini açıkladı. Valinin bu açıklaması, tabii olarak vatandaşların yüreğine su serpti. Ayrıca Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Doğu Anadolu'da 5 ve üzeri depremler risk oluşturuyor

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında 5 ve üzeri depremlerin Doğu Anadolu bölgesinde yıkıma neden olabileceğini söylüyor. Bu durumun sorumlusunun deprem olmadığını söyleyen Ersoy, 5.4'ün bile bölge için tehlikeli olduğunu ifade etti. Ersoy, bu açıklamalarına ek olarak yaşanan depremle ilgili bazı teknik açıklamalarda da bulundu.

Ersoy, depremin merkez üssünün büyük Van Depremi'nin merkez üssünün doğusunda, Başkale fayının ise kuzeyinde olduğunu ifade etti. Bölgenin zaten hareketli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ersoy, yaşanacak artçılara bakarak yeni yorumlar yapılabileceğini söyledi. Ersoy'a göre artçı depremler, önümüzdeki bir hafta boyunca devam edebilir.