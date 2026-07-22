Yeni bir rapora göre yapay zekâ için kullanılan veri merkezlerinin enerji tüketimi 2035’e kadar 4 kat artabilir. Ayrıca küresel veri merkezi elektrik tüketimi Hindistan’ın bir yılda tükettiği elektrik miktarına kadar çıkabilir.

Yapay zekâ teknolojileri her ne kadar çok etkileyici olsalar da bazı çevresel problemleri beraberinde getiriyorlar. Öyle ki veri merkezleri, hâlihazırda çok fazla enerji tüketiminden sorumlu. Bloomberg’den gelen yeni bir rapor ise bu durumun daha da artacağının sinyallerini veriyor.

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Rapora göre gelişen yapay zekâ teknolojileri ve hızla büyüyen veri merkezleri, önümüzdeki 10 yıl içinde benzeri görülmemiş bir enerji talebi oluşturmaya hazırlanıyor. ABD'deki veri merkezlerinin 2035 yılına kadar ülkedeki toplam elektrik üretiminin beşte birini (%20) kullanacağı öngörülüyor.

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Elektrik tüketimi günümüze kıyasla 4 kat artacak

Bahsedilen bu miktar, 2035’e kadar veri merkezlerinin elektrik tüketiminin tam 4 kat artacağı anlamına geliyor. Yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaç duyduğu işlem gücündeki devasa artış, önümüzdeki on yılda veri merkezi kapasitesini yaklaşık 200 gigavata yükseltecek.

Söz konusu devasa kapasitenin neredeyse yarısının doğrudan yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması süreçlerine ayrılacağı belirtiliyor. Bu bilgi işlem gücünün büyük bir kısmı ise Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde yoğunlaşmaya devam edecek. Tahminlere göre 2033 yılına gelindiğinde, dünya genelindeki yapay zeka çiplerinin güç talebine göre %64'ü ABD'de bulunacak.

Daha önce yapılan tahminlerin bile bu hızlı gelişimin gerisinde kaldığını belirtmek gerek. 2035 yılı elektrik talebi için sunulan yeni tahmin, henüz Aralık ayında yayımlanan bir rapordaki öngörüden %83 daha yüksek seviyede yer alıyor. Enerji sektörünün kâr amacı gütmeyen kuruluşu EPRI, 2024 tahminlerini iki katından fazlasına çıkarırken, S&P'nin tahmini ise Ekim ve Nisan ayları arasında üçte bir oranından fazla artış gösterdi.

Yapay zekâ işlem gücünün aslan payını ABD elinde tutuyor olsa da veri merkezlerinin büyümesi küresel ölçekte de hız kesmeden de devam ediyor. Eğer yapay zekanın benimsenme oranı bu agresif seyrini sürdürürse, 2033 yılına gelindiğinde veri merkezleri dünya genelinde 1.935 teravat-saatlik yeni bir elektrik talebi yaratacak. Oluşacak bu yeni elektrik talebi miktarı, neredeyse tüm Hindistan'ın bir yılda tükettiği toplam elektrik miktarına denk geliyor.