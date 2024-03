Hayatımızın karmaşıklığı ve tempolu yaşam tarzımız, zamanımızı daha verimli bir şekilde yönetmemizi gerektiriyor. Gün içinde pek çok işle karşı karşıya kaldığımızda zamanımızı en iyi şekilde kullanabilmek de bir o kadar önemli. Neyse ki teknolojinin sunduğu olanaklarla artık hayatımızı kolaylaştıran ve günü daha verimli hâle getiren uygulamalar var.

Bu uygulamalar, zamanı yönetmekten iş verimliliğini artırmaya kadar pek çok alanda bize yardımcı oluyor. Özellikle günümüzde mobil cihazların yaygınlaşmasıyla bu uygulamaları kullanarak daha organize, odaklanmış ve başarılı bir yaşam sürmek mümkün. Gelgelelim, hangi uygulamaların gerçekten işe yaradığını bilmek ve onları etkili bir şekilde kullanmak da bir o kadar önemli.

Hayatın her alanında, kendinize artık daha düzenli olacağım diye sözler verirken buluyorsanız bu içeriğimiz tam size göre. Tek bir alana bağımlı kalmadan, birden fazla 'hayat kurtaran' uygulamayı sizler için derledik.

Gününüzü daha verimli yaşamanızı sağlayacak uygulamalar:

Evernote

Forest

Bring

Noisli

Bridgefy

Plantiary

Alarmy

Not tutmak için kâğıt arama derdine son: Evernote

Not tutma alışkanlığı olan ve bilgilerini düzenli bir şekilde saklamak isteyenler için vazgeçilmez bir uygulama olan Evernote, günümüz iş dünyasının en önemli yardımcılarından biri hâline geldi. Uygulama, sadece basit bir not alma uygulaması değil; aynı zamanda kullanıcılara bir dizi kullanışlı özellik sunarak not alma deneyimini de zenginleştiriyor.

Evernote'un en çekici özelliklerinden biri, notları bulutta depolayarak kullanıcıların herhangi bir cihazdan erişim sağlamasının mümkün olması. Bu sayede telefonunuzdan aldığınız notlara, tablet veya bilgisayarlardan kolayca erişebiliyorsunuz. Ayrıca sadece yazıyla not aldığınızı sandıysanız yanıldınız!

Evernote ile yalnızca metin değil, ses dosyaları, video veya fotoğraf gibi farklı medya türlerini de notlarınıza ekleyerek eğlenceli bir hâle getirebiliyorsunuz.

Telefona bakmak için saniye sayanlar için: Forest

Dijital çağdayız ve artık herkesin tüm günü neredeyse telefona bakmakla geçiyor. Kendinizi bir işe odaklamakta güçlük çektiğinizde telefonunuzun dikkatinizi dağıttığını fark ediyorsanız Forest uygulaması imdadınıza yetişti. Küçük ve sevimli bir fidan ekmek için başladığınız bu serüvende, telefonunuzu 30 dakika boyunca kenara koyarak işinize odaklanıyorsunuz. Bu süre zarfında da odaklı kaldığınızı gösteren bir ağaç büyütüyorsunuz.

30 dakika içinde uygulamadan ayrılır ve başka uygulamalarla ilgilenirseniz ağacınız ölmüş oluyor. Ne kadar dikkatli olursanız, zamanla ormanınız o kadar gür ve büyüleyici bir hâl alıyor. Odaklanmak için birebir olan uygulamaya motivasyonunuzu artırması için bir şans verebilirsiniz.

Alışverişten seyahate: Bring ile hayatınızı kolaylaştırın

Market alışverişi yaparken, evdeki görevleri planlarken veya seyahat için hazırlık yaparken karşımıza çıkan en yaygın zorluklardan biri de listelerimizi düzenli tutabilmek. Neyse ki Bring bu zorluğu ortadan kaldırıyor ve alışveriş listelerinden seyahat planlarına kadar her türlü listeyi kolayca yönetmemize olanak sağlıyor.

Bring uygulaması, alışveriş listeleri oluşturmanın ve yönetmenin yanı sıra arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla listeleri paylaşmanıza da imkan tanıyor. Bu sayede grup hâlinde alışveriş yapabilir veya birlikte bir etkinlik için gerekenleri planlayabilirsiniz. Üstelik uygulama kategori desteği sunduğu için ürünleri sebzeler, meyveler, temizlik ürünleri gibi farklı kategorilere ayırabilir ve alışveriş yaparken daha organize olabilirsiniz.

Stresinizi azaltın: Noisli

Gün içinde yoğun iş temposu, stresli durumlar veya odaklanma sorunlarıyla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda rahatlamak ve odaklanmak için doğru bir atmosfer yaratmak önemlidir. İşte tam da bu noktada ihtiyacınız olan tek şey Noisli olabilir.

Noisli, doğal sesler ve arka plan sesleriyle dolu bir dünyaya kapı aralıyor. Yağmurun huzur veren sesi, dalga seslerinin ferahlatıcı ritmi ve ormanın sessiz huzuru gibi çeşitli doğal sesler, dikkatinizi toplamanıza ve rahatlamanıza yardımcı olur. Bu sesleri çalışırken, okurken, meditasyon yaparken veya uyurken arka planda hoş bir atmosfer oluşturmak için kullanabilirsiniz.

İnternet yok, iletişim var: Bridgefy

Bridgefy, mesajlaşma uygulamalarının geleneksel internet bağlantılarına ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlayan bir iletişim uygulamasıdır. Bu uygulama, özellikle internet bağlantısının kısıtlı olduğu veya kesintiye uğradığı durumlarda iletişimi sürdürmek için kullanılır. Bridgefy, yakınınızdaki diğer cihazlarla Bluetooth veya Wi-Fi Direct üzerinden iletişim kurar ve mesajlarınızı iletir.

Bridgefy'nin en önemli özelliklerinden biri, mesajlaşmak için internet bağlantısına ihtiyaç duymamanız. Özellikle büyük etkinlikler, afet durumları veya kırsal alanlarda internet erişimi olmayan durumlarda çok kullanışlı bir uygulama.

Bitki tutkunlarını unutmadık: Plantiary

Plantiary, bitki tutkunlarının ve bahçe meraklılarının dijital bir buluşma noktasıdır. Bu platform, bitki sevenlerin bilgi alışverişi yapabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği bir ortam sunuyor.

Uygulamai kullanıcıların bitki koleksiyonlarını oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, bitkilerinin adını, türünü, bakım bilgilerini ve hatta fotoğraflarını ekleyerek koleksiyonlarını kişiselleştirebiliyorlar. Ayrıca diğer kullanıcıların koleksiyonlarına göz atabilir ve onların deneyimlerinden de bir şeyler öğrenebilirler. Eğer bitkilerle aranız çok iyiyse, uygulamaya bir şans verin deriz.

Top patlasa uyanmam diyenler için: Alarmy

Eğer telefonunuzun alarmını duymuyor ya da sürekli erteleye erteleye bir şeylere geç kalıyorsanız Alarmy imdadınıza yetişti! Bu uygulama, sıradan alarm uygulamalarından farklı olarak sizi uyandırmak için yaratıcı ve etkili yöntemler kullanıyor. Bu sayede alarmı duyunca uyuklayarak kapatmak yerine uykunuzu kaçıracak harika çözümlerle çoktan ayılmış oluyorsunuz.

Uygulamada çalan sinir bozucu alarmı durdurmak tek bir tuşla olmuyor, belirli bir görevi tamamlamanız gerekiyor. Örneğin çalan alarmı kapatmak için bir bulmaca çözmeniz; belirli bir yerde bir fotoğraf çekmeniz ya da belirli bir mesafeyi yürümeniz gibi görevlerle karşılaşabilirsiniz. Bu sayede, uyanmak için onlarca kez alarmı ertelemek zorunda kalmazsınız.

Sizler bu uygulamalardan hangilerini kullanıyorsunuz?

