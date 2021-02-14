Mobil cihazınızın video oynatma aracı size yeterli gelmiyorsa App Store ve Google Play üzerinden pek çok farklı video oynatıcı mobil uygulamaya ulaşabilirsiniz. Sizin için Android ve iOS’ta olan en iyi video oynatıcı mobil uygulamaları inceledik ve her bir uygulamanın dikkat çeken özelliklerini anlattık.

Kullandığımız tüm mobil cihazlarda kendine ait bir player yani bir video oynatma aracı bulunuyor. Ancak bu video oynatma araçları her zaman en iyi video oynatıcı olamıyor. Farklı dosya formatına sahip videolar oynatmak, basit kurgu işlemleri yapmak ya da farklı paylaşım özellikleri kullanmak istiyorsanız App Store ve Google Play uygulama mağazalarındaki en iyi video oynatıcı mobil uygulamalara göz atmalısınız.

En iyi video oynatıcı mobil uygulamasının hangisi olduğu değişebilir çünkü herkes kullanıcı alışkanlıklarına göre bazı tercihler yapar. Yine de her video oynatıcı mobil uygulamasında olması beklenen bazı temel özellikler vardır. Mobil cihazının video oynatma aracının sunduğu özelliklerle yetinmek istemeyen kullanıcılar için en iyi video oynatıcı mobil uygulamaları listeledik ve uygulamaların öne çıkan özelliklerini anlattık.

Android ve iOS için en iyi video oynatıcı uygulamaları:

Android Xender AllCast BSPlayer LocalCast MX Player

iPhone (iOS) nPlayer Lite It’s Playing KMPlayer PlayerXtreme Media Player Infuse 6 -By Firecore



Xender

Geliştirici: Xender File Sharing Team

Puan: 4,2

İndirme sayısı: 100 Milyon +

Aklınıza gelen tüm video ve müzik dosya formatlarını oynatabilen Xender video oynatıcı mobil uygulaması, aynı zamanda oynattığınız dosyaları dilediğiniz yerde paylaşma imkanı sunuyor. Wi-Fi ve bluetooth üzerinden de aktarma yapabileceğiniz Xender kullanırken kesinlikle mobil verinizden harcamıyorsunuz. Uygulama aynı zamanda iOS, Windows, Mac platformları arasında da aktarım desteği sunuyor.

AllCast

Geliştirici: ClockworkMod

Puan: 3,7

İndirme sayısı: 10 Milyon +

AllCast video oynatıcı mobil uygulaması, Android telefonunuzdaki fotoğraf, müzik ve videoları farklı cihaz ve akıllı televizyonlara yansıtma hizmeti sunuyor. Yansıtma yapabileceğiniz cihazlar arasında Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Xbox 360, Xbox One; Samsung, Sony ve Panasonic marka akıllı televizyonlar bulunuyor. Uygulamadaki reklamları kaldırmak için ücretli abonelik paketlerini inceleyebilirsiniz.

BSPlayer

Geliştirici: BSPlayer media

Puan: 4,0

İndirme sayısı: 10 Milyon +

Çok çekirdekli HW kod çözme desteği ile video oynatma performansını büyük oranda attıran BSPlayer video oynatıcı mobil uygulaması, aynı zamanda arka planda çalma desteği de sunuyor. Uygulama üzerinden gömülü ve gömülü olmayan altyazıları oynatabilir, RAR dosyalarını farklı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan direkt olarak oynatabilir ve çocuk kilidi ile herkesin güvenle kullanmasını sağlayabilirsiniz.

LocalCast

Geliştirici: Stefan Pledl

Puan: 3,9

İndirme sayısı: 10 Milyon +

En iyi Android video oynatıcı mobil uygulamalarından biri olarak kabul edilen LocalCast ile yalnızca cihazınızda yüklü videoları değil aynı zamanda Google Drive, Google +, Dropbox gibi farklı platformlardaki videoları da oynatabilir ve farklı cihazlara yansıtabilirsiniz. Uygulama üzerinden pek çok farklı marka akıllı televizyonla ve Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV, Xbox 360, Xbox One gibi farklı cihazlarla paylaşım yapabilirsiniz.

MX Player

Geliştirici: MX Media (formerly J2 Interactive)

Puan: 4,2

İndirme sayısı: 500 Milyon +

MX Player video oynatıcı mobil uygulaması, Google Play üzerinden indirebileceğiniz en güçlü video oynatıcılardan bir tanesi. Uygulama üzerinden neredeyse tüm video ve müzik dosya formatlarını oynatabilir, çok çekirdekli kod çözme özelliği ile en yüksek video oynatma performansını yakalayabilir, basit hareketlerle video üzerinde oynamalar yapabilir ve altyazıları kendi tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

nPlayer Lite

Geliştirici: Newin Inc.

Puan: 4,6

Neredeyse tüm video ve müzik dosya formatlarını oynatabileceğiniz nPlayer Lite video oynatıcısı mobil uygulaması üzerinden aynı zamanda pek çok farklı cihaza yansıtma yapmanız da mümkün. Uygulama üzerinden yalnızca cihazınızda yüklü olanları değil; Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Yandex Disk gibi farklı bulut depolama hizmetlerinde yedekli olan dosyalarınızı da açabilir ve yansıtabilirsiniz.

It’s Playing

Geliştirici: Addition, Lda

Puan: 4,0

AirPlay ve farklı akıllı televizyonlara yansıtma desteği sunan It’s Playing video oynatıcısı mobil uygulaması ile hem cihazınızdaki hem de bulut depolama hizmetlerindeki dosyalarınızı oynatabilirsiniz. Güçlü performans desteği ile 1080p videoları bile kolayca oynatabilirsiniz. Uygulama aynı zamanda arka planda oynatma, video oynatma hızı ayarlama, basit video düzenleme, altyazı kontrolü ve çok kanallı ses desteği gibi farklı özellikleriyle de en iyi iOS video oynatıcı uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor.

KMPlayer

Geliştirici: PandoraTV. CO.,LTD

Puan: 4,4

KMPlayer video oynatıcı mobil uygulaması üzerinden 4K hatta 8K videolarınızı bile herhangi bir performans kaybı olmaksızın oynatabilirsiniz. Video oynatma hızını, renk ayarını, ses ayarını, altyazı ayarını kısaca bir video oynatılırken düzenleyebileceğiniz her şeyi KMPlayer üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Pek çok farklı video ve müzik dosya formatını sorunsuzca oynatabilen uygulama, aynı zamanda bulut depolama alanındaki dosyalarınızı da oynatabiliyor.

PlayerXtreme Media Player

Geliştirici: iStreamer

Puan: 4,6

Neredeyse tüm video ve müzik dosya formatlarını sorunsuz bir şekilde oynatabilen PlayerXtreme Media Player mobil uygulaması, PC ve Kodi gibi farklı platform destekleriyle de dikkat çekiyor. AirPlay ve Chromecast senkronizasyonu ile farklı cihazlara yansıtma imkanı sunuyor. İzlediğiniz videolara kendi altyazınızı ekleyebileceğiniz gibi dilerseniz uygulama üzerinden ücretsiz olarak farklı dillerde altyazılara ulaşabilirsiniz.

Infuse 6 -By Firecore

Geliştirici: Firecore, LLC

Puan: 4,7

Infuse 6 -By Firecore video oynatıcısı mobil uygulaması iPhone, iPad ve Apple TV’lerde sorunsuzca çalışır ve hem AirPlay hem de farklı iOS versiyonları ile senkronizedir. Infuse 6 -By Firecore üzerinden aklınıza gelen tüm video ve müzik dosya formatlarını oynatabilirsiniz. Oynattığınız videolara kendi altyazı dosyalarınızı ekleyebileceğiniz gibi dilerseniz uygulama üzerinden ücretsiz olarak farklı dillerdeki altyazılara da ulaşabilirsiniz.

Bonus: VLC Media Player

Geliştirici: Videolabs

Puan: 4,3

İndirme sayısı: 100 Milyon +

Uzun yıllardır Windows işletim sistemine sahip bilgisayarların vazgeçilmezi olan VLC Media Player video oynatıcısının mobil uygulamasını hem iOS hem Android cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Aklınıza gelen tüm video ve müzik dosyalarını oynatabileceğiniz VLC, aynı zamanda tüm altyazı dosyalarını da destekliyor. Uygulama üzerinden bir kitaplık oluşturabilirsiniz. Bunun anlamı, VLC video oynatıcısı mobil uygulamasını aynı zamanda bir dosya yöneticisi olarak da kullanabilirsiniz demektir.

Mobil cihazının kendi video oynatma aracının sunduğu özelliklerden çok daha fazlasını arayan iOS ve Android kullanıcılarının App Store ve Google Play üzerinden indirebilecekleri en iyi video oynatıcı mobil uygulamalarını listeledik ve her bir uygulamanın öne çıkan özelliklerini anlattık. Kullandığınız uygulamalar ile ilgili deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.