Teknoloji artık sadece biz insanlarla sınırlı değil, hayvanlar da bizim kadar bu nimetten yararlanıyorlar. Hatta her geçen gün onlar için de geliştirilen müthiş uygulamalar görüyoruz. Bizler için olduğu kadar kediler için mobil oyunlar da var. Peki kediler için en iyi mobil oyunlar hangileri?

Eğer bir evcil hayvanınız, özellikle bir kediniz varsa bu içerik tam size göre! Yerinde duramayan sevimli dostlarımız bazen oyuncaklarla ya da bizlerle oynamaktan sıkılabiliyorlar. Onların algısını geliştirecek, alıştığı oyunların dışında farklı bir deneyim sunan bu mobil oyunlar, kedinizin can sıkıntısını alabilir.

Dilediğiniz yerde, telefonda veya tablette kediler için mobil oyunları açabilir ve birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kulağa biraz garip geldiğinin farkındayız ama onun nasıl eğlendiğini görmeye değmez mi? Sevimli dostlarımızın oynayabileceği oyunlar neymiş gelin yakından bakalım.

Kediler için en iyi mobil oyunlar:

Cat Alone

Meow

CatFishing

Mouse for Cats

Laser Pointer

Online avlanma macerası: Cat Alone

Geliştirici: GALBRO INC.

Puanı: 4,1 yıldız

İndirme sayısı: 10 Mn+

Başrolde tüylü dostlarımızın olduğu mobil oyunlar arasında yerini alan Cat Alone, kedi sahiplerinin ve kedi sevenlerin ilgisini çekenlerin başında geliyor. Kedilerin doğal avlanma içgüdüsünü ve keşfetme merakını hedefleyen bu eğlenceli oyunda, tüylü arkadaşınızın ekran üzerindeki hareketli nesneleri takip etmesi ve avlanma deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Cat Alone, basit ve kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekiyor. Oyuncular, ekran üzerinde farklı şekillerde ve hızlarda hareket eden görsel nesneleri seçebiliyorlar. Kedinizin ilgisini çekerken aynı zamanda içgüdülerini de uyandıracak çeşitli desenler ve objeler bulunuyor. Fare, böcek, balık gibi nesneler kedilerin dikkatini çekerken renkli ışıklar ve geometrik şekiller de meraklarını uyandırabiliyor.

Heyecanlı bir avlanma macerası: Meow

Geliştirici: Gameville Studio

Puanı: 4,3

İndirme sayısı: 1 Mn+

Kedilerin ilgisini çeken ve asla sıkılmadıkları bir oyun olan bu uygulama, onların âdeta favori oyunları arasında. Bir önceki oyunun bir benzeri olan bu oyunda, ekranda beliren şeyleri siz seçebiliyorsunuz. Böcekten balığa, kuştan lazer ışığına kadar her şey tek bir uygulama içinde oynanabiliyor. Fareden, örümcekten ve böcekten çok daha fazlasını içeren bu oyunda sevimli dostunuzun sıkılması imkansız! Böylece kediniz de oyun oynayarak keyifli vakit geçirmiş oluyor.

Balık avı serüveni: CatFishing

Geliştirici: Nestlé Purina Petcare

Puanı: 4,6 yıldız

İndirme sayısı: 100 Mn+

Kedileriniz böcekleri değil de balıkları mı seviyor? O zaman bu oyun tam sizlik! Adından da anlaşılacağı üzere balık yakalamak üzerine kurulu olan bu oyunda ekrana çıkan balığa dokunarak yeni bir bölüme geçebilen sevimli dostunuz, eğlenerek tüm dikkatini bu oyuna verebilecek. Diğer iki oyunla aynı mantıkta olan bu oyun, kediler için mobil oyunlar içinde en sevilenler arasında yerini almış görünüyor!

Kedinizin içgüdülerini tetikleyin: Mouse for Cats

Geliştirici: Petr Vanek

Puanı: 4,3

İndirme sayısı: 500 B+

Kedi fare oyunu diye bildiğimiz klasikleşmiş tabiri gerçeğe dökmenin vakti geldi. Eğer farelerden hoşlanan bir kediniz varsa ona bu eğlenceyi yaşatmaya ne dersiniz? Yüksek çözünürlüğe sahip bu oyunda ekrana birçok farklı renkte fareler beliriyor. Kediniz tüm dikkatini vererek bu fareleri yakalamaya çalışarak seviye atlamaya çalışıyor. Oyunun bir güzel özelliği, farelerin rengini tüylü dostunuzun ilgisini çekebilecek renklerle değiştirebilmeniz.

Kedinizin dikkatini ölçün: Laser Pointer

Geliştirici: Astrologic Media

Puanı: 1,8

İndirme sayısı: 1 Mn+

Kediler için mobil oyunlar deyince akla ilk gelenlerden birini sona sakladık. Adından anlayacağınız üzere bir lazer ışığı etrafında kedinizin koşturmasını sağlayacak bu uygulama, kediler için özel olarak tasarlanmış eğlenceli bir mobil oyundur. Bu oyun, kedinizin doğal avcılık içgüdüsünü harekete geçirmek ve ona keyifli zamanlar sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

Oyunda, ekranda beliren lazer noktasını kedinizin takip etmesi sağlanır. Kedinizin ekrandaki lazer noktasını kovalaması ve yakalamaya çalışmasıyla ortaya keyifli dakikalar çıkar. Oyun, kedinizin reflekslerini ve koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda onların enerjisini atmasına da olanak tanır.

Küçük bir not: Kediler için en iyi mobil oyunları ararken heyecandan ekranı patileriyle çizebileceklerini unutmayın.

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