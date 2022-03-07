BMW M3 E92 ile Vespa Scooterın Karşı Karşıya Geldiği Yarış

430 beygir gücündeki bir BMW M3 E92 ile yalnızca 43 beygir gücündeki bir Vespa scooter, drag yarışında karşı karşıya geldi. Güç/ağırlık oranları açısından neredeyse tamamen aynı olan araçlar, eğlenceli görüntülere sahne oldular.

Otomobil tutkunlarının ilgi duyduğu drag yarışlarına eşi benzeri görülmemiş bir karşılaşma eklendi. Tam 430 beygir gücündeki BMW M3 E92, bu kez bir Vespa scooter ile karşı karşıya geldi. Buraya kadar her şeyin mantıksız olduğunun farkındayız. Haklısınız da... Neticede küçük bir scooterın 430 beygir gücündeki bir BMW'yi alt etmesi pek de mümkün değil.

Standart bir Vespa scooter, oldukça küçük bir motora sahiptir. Ancak bir grup motor tutkunu, bu küçük scooterı modifiye etti. 150 cc'lik tek silindirli bir motor kullanan modifikasyon ekibi, scooterın gücünü neredeyse 10 kat yükselterek 43 beygire ulaştırdı. Peki sonuç değişti mi? Elbette değişmedi. Ancak ortaya çıkan görüntüler oldukça eğlenceliydi.

Yarış pistine çıkan BMW ile Vespa, teknik olarak paraleldi

BMW ile Vespa scooter, tam 3 kez karşı karşıya geldi. Her üç yarışın kazananı da tahmin edebileceğiniz gibi BMW M3 E92'ydi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardı. Öyle ki bu BMW, Vespa'dan 10 kat güçlü olabilirdi. Ancak aynı BMW M3 E92, Vespa'dan tam 10 kat ağırdı. Yani araçların güç/ağırlık oranları neredeyse aynıydı. Araçlar teknik anlamda birbirlerine paralel olsalar da Vespa, Alman canavarı bir türlü geçemedi.

Şimdi sizleri, o video ile baş başa bırakacağız. Yaklaşık 13 dakikalık videoda sürücülerle ilgili tanıtımlar yapıldıktan sonra yarış sırasında kayıt edilen verilere de yer veriliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, hızlı kalkıp önde kalmaya devam edemeyen Vespa scooterın BMW M3 E92 karşısındaki hezimetini hep birlikte izleyelim.