Vestel Venus E4 Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Vestel'in uygun fiyatı ve özellikleri ile ön plana çıkan akıllı telefonu Venus E4 resmen satışa sunuldu.

Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Vestel’in IFA 2018'de tanıttığı giriş seviye akıllı telefonu Venus E4, amiral gemilerine servet ödemek isteyen tüketiciler için bütçe dostu fiyat etiketi ile resmi olarak satışa sunuldu.

18:9 geniş ekranı ile günümüz akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını yakından takip eden Vestel Venüs E4, tek arka kameralı olmasına rağmen seviyesi için yeterli fotoğraf kalitesini sunabiliyor. Ayrıca cihazın tasarımı da seviyesi için hiç de fena değil.

Vestel Venus E4 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 425

Bellek: 2GB RAM, 16GB ROM

Ekran: 5.45 inçlik HD+

Arka Kamera: 13 MP

İşletim Sistemi: Android Oreo

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 2900mAh

Standart bir akıllı telefon kullanıcısının ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek olan Vesten Venus E4, 1199 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ülkemizde akıllı telefon fiyatlarının durumu göz önüne alındığında kötü bir seçenek olduğunu söylemek mümkün değil.