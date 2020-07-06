1 milyon satış barajını aşan ilk kişisel bilgisayar olan VIC-20, 40 yıllık bir aranın ardından HDMI girişiyle güncellenen yeni sürümüyle yeniden karşımıza çıkıyor. Cihaz, yeteneklerine göre kısmen yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Kısa süre önce tüm zamanların en çok satan kişisel bilgisayar modeli olan Commodore 64’ü bir ‘mini’ oyun konsolu olarak yeniden karşımıza çıkaran Retro Games, şimdi de 1 milyon satış barajını aşan ilk kişisel bilgisayar olan VIC-20’yi bir klavye ve joystick ile birlikte satışa sunmaya hazırlanıyor.

Orijinalini aratmayan bir tasarım ve malzeme kalitesiyle karşımıza çıkacak olan VIC-20, orijinal model için yayınlanmış tüm programları ve sizin oluşturacağınız tüm yeni programları çalıştırabilecek. Ayıca Arcadia, Laser Zone ve Boulder Dash gibi bazı oyunlar da kullanıcılara önyüklü olarak sunulacak.

Cihaz baştan aşağı retro olsa da üzerinde bir HDMI bağlantı noktası bulunuyor. Bir CRT filtresi ile bu bağlantı noktasından 50 Hz ya da 60 Hz görüntü çıktısı alabileceksiniz. Sonuçta VIC-20 koleksiyon amaçlı olarak alınabilecek retro bir cihaz ve beklentinizin çok yüksek olmaması gerekiyor.

Yenilenen VIC-20, 23 Ekim’de İngiltere’de ve Avrupa’da satışa sunulacak. Cihazın fiyatı, satın alınan ülkeye göre 109,99 sterlin veya 119,99 euro olacak. Retro Games, yeni ürünü için detaylı bir açıklama yapmadı ancak ön siparişler şimdiden başlamış durumda.

Retro Games'in VIC-20 duyuru videosu