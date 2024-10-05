Köpeklerin Beyinleri Nasıl Oluyor da Onların Gözlerinin İçine Baktığımızda Bizimkilerle Senkronize Oluyor?

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Patili dostlarımızla geçirdiğimiz her bir gün, onlarla aramızdaki bağı güçlendiriyor ve bizleri onlara daha da bağlıyor. Eğer hislerimizde yanılmıyorsak, onlar da gün geçtikçe bizi daha çok benimsiyor ve bize daha da alışıyor.

Hislerimizde herhangi bir problem yok. Aramızdaki bağı şüphesiz en derinden hissediyoruz. Peki bilim buna ne diyor? Köpeklerimizle bağ kurduğumuza dair bilimsel bir gerçek var mı?

Gelin, bu soruların cevabını verelim.

Çin’deki araştırmacılar, insanlar ve köpekler arasında nöral bir aktivitenin senkronize olduğunu keşfettiler.

köpek

Aradaki bu senkronizasyon ise evcil hayvanlarımızla aramızda derin bir nörolojik bağ olduğunu gösteriyor. Aslında daha önce yapılan çalışmalar, insanların birbirleriyle çalışırken veya konuşurken, beyin aktiviteleri esnasında bazı kilitli bölgelerin senkronize olabileceğini göstermişti.

Fakat bu, insanlar ve başka bir tür arasında benzer bir fenomeni rapor eden ilk deney serisi. Araştırmacılar bu bulguya, insanların ve köpeklerin kafalarına elektrotlar yerleştirerek ve onların beyin aktivitesini ölçerek ulaştı.

Deneylerde insanlar ve köpekler, karşılık bakışma hâlindeydi.

köpek

Herkes aynı odanın içindeydi ve bakışma dışında herhangi bir temas veya etkileşim gerçekleşmedi. Bilim insanları bu karşılıklı bakış sırasında, parietal ve frontal bölgelerdeki beyinler arası korelasyonların önemli ölçüde arttığına şahit oldu.

Sonrasında insanlar, köpeklerle bakışmanın yanında onları okşamak amaçlı temasa başladı. Araştırmacılar bu durumda da beyinlerin aynı hareketliliği gözlemlediğini gördü. 

Daha önceleri köpeklerini okşayan insanların, frontal lob aktivitelerinde gerçekleşen artış, bilim insanlarının bildiği bir durumdu. Ancak bu araştırmayla köpeklerin beyinlerinde de aynı artışın olduğu kesinleşmiş oldu.

Özetle bir insan ve bir köpek hem temas ettiğinde hem de temas olmadan yalnızca göz göze geldiğinde, karşılıklı olarak birbirlerine senkronize oluyor. Oldukça etkileyici değil mi?

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