Apple'ın Vision Pro'nun yerine geçecek akıllı gözlüğü ile ilgili çalışmaların devam ettiği ancak ürünün henüz satışa sunulmaktan çok uzakta olduğu öne sürüldü.

Apple, Vision Pro ile karma gerçeklik alanında ilk kez bir donanım ürünü ortaya koydu. Vision Pro, sahip olduğu pek çok özellik ile karma gerçeklik alanındaki en gelişmiş ürünlerden biri olarak kabul gördü ancak hantal yapısı, düşük tak şarjla kullanım ömrü ve aşırı yüksek fiyatıyla günlük kullanıma uygun olmaktan çok uzak noktada.

Apple'dan en büyük beklenti, Vision Pro'nun yapabildiklerinin çoğunu yapabilen bir akıllı gözlük ki Apple'ın da bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı biliniyor. Peki Apple'ın ilk karma gerçeklik gözlüğü ne zaman tanıtılacak? Ne zaman satışa sunulacak ve fiyatı ne kadar olacak?

Apple'a yakınlığı ile bilinen Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin karma gerçeklik gözlüğü ile ilgili önemi bilgiler paylaştı. Gurman'a göre Apple'ın bu konudaki fikrinde bir değişiklik yok ve karma gerçeklik gözlüğü çalışmaları devam ediyor. Ancak aldığı bilgilere göre Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün tanıtımı, tarih vermeyecek kadar uzak gelecekte bulunuyor.

Günümüzde Snap, Meta gibi şirketlerin akıllı gözlükleri bulunuyor ancak Vision Pro ayarında bir karma gerçeklik gözlüğü bekliyorsak bunun yakın gelecekte ortaya çıkmaması anlaşılabilir. Apple Vision Pro'daki tüm donanımın bir gözlük çerçevesine sığdırılması çok kolay olmayacak. Şimdilik uygun fiyatlı bir Apple Vision Pro'yu istemek, daha gerçekçi bir talep olabilir.