Dünya.com'un aktardığı bilgilere göre Hepsiburada, GittiGidiyor, Markafon ve Trendyol’un ardından şimdi de Vivense yurt dışına satılıyor. Söz konusu satışın maddi büyüklüğü ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Dünya.com’da yer alan habere göre 2013 yılında yoluna mobilya odaklı bir e-ticaret sitesi olarak çıkan ancak sonradan bir mağazalar zincirine dönüşen Vivense, Sahara Holdings S.a.r.l tarafından satın alınacak. Söz konusu satın alımın ne kadar mâl olacağı ise henüz bilinmiyor.

Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi olduğu Vivense, e-ticaret sektöründeki başarısını Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerindeki 23 şehirde açmış olduğu 54 mobilya mağazasıyla genişletmişti. Hatta bu büyüme, Fast Company dergisinin Vivense’i Türkiye internet ekosisteminin en büyük 100 şirketi arasında göstermesini sağlamıştı.

Vivense'in ne kadara satıldığı henüz bilinmiyor

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Vivense’in Lüksemburg merkezli Sahara Holdings S.a.r.l fonuna satışı ile ilgili maddi detaylar henüz açıklanmış değil. Bununla birlikte Vivense’in cirosunun 200-250 milyon TL bandında olduğunu göz önünde bulundurursak satın alımın küçük bir meblağ üzerinden gerçekleşmeyeceğini kolaylıkla tahmin edebilirsiniz.

Bu satışla birlikte Türkiye’nin bir e-ticaret devi daha yurt dışına satılmış oldu. Hepsiburada’nın dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs’a satışı ile başlayan furya, GittiGidiyor’un eBay’e, Markafoni’nin Select Group’a ve Trendyol’un Alibaba Group’a satışı ile devam etmişti.