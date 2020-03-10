Vivo 1933'ün Bazı Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının önemli aktörlerinden bir tanesi olan Vivo’nun yeni bir telefonu Geekbench’te ortaya çıktı. Model ismi Vivo 1933 olan cihazın bazı donanım özellikleri de belli oldu.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun yeni akıllı telefonu Geekbench’te ortaya çıktı. Model ismi Vivo 1933 ya da Vivo Z5x olan cihazın Geekbench’teki listelemeyle birlikte bazı donanım özellikleri de belli oldu.

Geekbench listelemesinde ortaya çıkan bilgilere göre Vivo 1993, gücünü Qualcomm Snapdragon 710 yonga setinden alacak ve 8 GB RAM ile gelecek. Gelin diğer detaylara yakından bakalım.

Vivo 1933 donanım özellikleri:

Android 10 işletim sistemine sahip olacak olan cihazın işlemcisinde 8 çekirdek bulunacak. Çekirdek çalışma hızı ise 1,71 GHz. Cihazın donanım özellikleriyle ilgili ortaya çıkan başka bir bilgi bulunmuyor.

Video 1933’ün Geekbench skorlarına bakacak olursak cihaz, tek çekirdekte 1.947 puan, çoklu çekirdekte ise 6.138 puan almış. Ayrıca cihazın Hindistan Standartları Bürosu (BIS) internet sitesinde de sertifika için listelendiğini söyleyelim.

Cihazın Snapdragon 710 işlemci kullanacak olmasından yola çıkarak telefonun, Vivo Z5x’in Hindistan sürümü olma ihtimalinden bahsedebiliriz. Vivo Z5x’in özelliklerine bakıldığında ise 6,53 inç IPS LCD ekran, Full HD+ çözünürlük, 19,5:9 en boy oranı karşımıza çıkıyor. Cihazın arka tarafında yer alan üç kamera kurulumundaysa 16 MP, 8 MP ve 2 MP değerindeki kameralar bizi karşılıyor. 5.000 mAh değerinde bataryaya sahip olan telefonda ayrıca 18 W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Cihazın ne zaman ve hangi pazarlara çıkacağıyla ilgili yorum yapmak için ise henüz erken ancak telefonun BIS sertifikası aldığını düşünecek olursak Hindistan pazarına çıkacağını söylemek yanlış olmaz.