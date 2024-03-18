vivo, uzun zamandır gündemde olan yeni tableti "vivo Pad 3 Pro"yu resmîleştirdi. Bomba özelliklerle donatılan tabletin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Peki vivo Pad 3 Pro, neler vadediyor?

Çinli teknoloji devi vivo, uzun zamandır yeni tablet modeli ile gündemdeydi. "vivo Pad 3 Pro" olarak isimlendirilen tablet, düzenlenen bir etkinlikle resmen tanıtıldı. Böylelikle zaten pek çok özelliği gün yüzüne çıkmış olan vivo Pad 3 Pro, resmîleşmiş oldu.

vivo Pad 3 Pro, 3.1K çözünürlük desteğine sahip, 13 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. Bu ekran, 144 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunuyor ki bu oran, profesyonel oyuncu monitörlerine denk. Ayrıca vivo Pad 3 Pro'nun ekranı, özel bir göz koruma teknolojisiyle donatıldı.

Karşınızda vivo Pad 3 Pro:

vivo'nun yeni tableti, MediaTek'in Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Android 14 tabanlı OriginOS 4'ün özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanan tablet, 11.500 mAh'lık bataryası ile uzun kullanım süresi vadedecek gibi görünüyor. 8 hoparlörlü panoramik akustik ses sistemi, bu tabletten dizi ve film izleme deneyimini bambaşka bir noktaya ulaştıracak.

Uzun zamandır iddiaların merkezinde olan vivo Pad 3 Pro, 8 MP selfie kamera ve 13 MP ana arka kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu kameralar, görüntülü görüşmeler için oldukça ideal.

vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri:

Ekran 13 inç, 3.1K (3096 x 2064 piksel), 144 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 9300 RAM 16 GB'ye kadar Depolama 512 GB'ye kadar Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 13 MP Batarya 11.500 mAh İşletim Sistemi Android 14 (Origin OS 4)

Çin'in e-ticaret platformlarından JD'de listelenen tabletin resmî satış fiyatı henüz açıklanmadı. Çok kısa bir süre sonra bu durumun değişeceğini düşünüyoruz.