Lenovo, bugün düzenlediği bir etkinlikte oyun odaklı tableti "Legion Tab"ı duyurdu. Marka, bu ürünü küresel pazarlarda satışa sunacak.

Lenovo'nun "bilgisayar ve mobil oyun arasındaki boşluğu dolduracağını" söylediği yeni oyun tableti Legion Tab, yakın zamanda Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde satışa çıkıyor. Cihaz şu anda yalnızca Çin'de satışa sunulmuş durumda.

Lenovo Legion Tab özellikleri

Boyutlar 208,54x129,46x7,6 mm Ağırlık 350 gram İşlemci Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Mobil Platform Depolama 256GB w/ expandable microSD card Support (up to 1TB) RAM 12GB Batarya 6550mAh Li-ion polimer İşletim Sistemi Android Ekran 8.8” 144Hz 2.5K Girişler 1x USB Type-C 3.1 Gen 2 / Quick Charge 3.0 / DP çıkışı / Ses / 1x USB Type-C 2.0 Bağlantılar Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Renk Fırtına Grisi

Lenovo Legion Tab, bilgisayarlar ve mobil cihazlar arasındaki boşluğu dolduruyor. Soğutma için de firmanın kendi patentli teknolojisi olan Legion ColdFront: Vapor adlı teknoloji kullanılıyor. Bu sistemde üç farklı soğutma modu bulunuyor. Bunlardan ilkinde enerji tasarrufu öne çıkıyor. Dengeli mod ise standart kullanım modu olarak görülüyor. Beast modu ise en yüksek performans gerektiren oyunlarda tercih edilebiliyor.

Lenovo Legion ekosistemiyle de entegre edilebilen tablet, Lenovo Freestyle desteğiyle farklı cihazlar arasında içerik paylaşımı sağlayabiliyor. Tableti Lenovo Legion monitörlerle, kulaklıklarla, klavyelerle ve farelerle de kullanmak mümkün oluyor.

Bu ay içerisinde piyasaya çıkacak olan tabletin fiyatı ise 599 euro olarak açıklandı.