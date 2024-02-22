vivo, Y200e olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bulunduğu segment için hiç fena olmayan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonu "Y200e"yi nihayet duyurdu. Hindistan'da bir etkinlik gerçekleştiren şirket, yeni akıllı telefonu ile bütçe dostu cihaz arayışında olan tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Peki vivo Y200e, tüketicilere neler vadediyor?

vivo Y200e, 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.800 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekranın çözünürlüğü ise FHD+. Delikli yapıdaki ekrana yerleştirilen selfie kamera ise 16 MP çözünürlük vadediyor. Bu arada; telefonun parmak izi okuyucu sensörünün ekrana entegre olduğunu belirtelim.

Karşınızda vivo Y200e

Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 arayüzü ile çalışan vivo Y200e'nin bataryası ise 5.000 mAh kapasite sunuyor ve 44W hızlı şarj desteğine sahip. 5G bağlantı ve Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan telefonun IP54 sertifikası ile su ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim.

vivo'nun yeni akıllı telefonunda üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise 2 MP çözünürlük sunuyor ve bokeh efektleri için kullanılıyor. Üçüncü sensör ise dolaylı yoldan kamera kalitesini iyileştiriyor. vivo Y200e'nin üçüncü sensörü, gözle görülemeyen ışık titreşimlerinin tespit edilmesini sağlıyor.

vivo Y200e teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, AMOLED, FHD+ (1.800 x 2400 piksel), 1.800 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 6-8 GB Depolama 128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 16 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) + "flicker" Batarya 5.000 mAh (44W) İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14) Bağlantı 5G, 4G, Bluetooth 5.1

vivo Y200e fiyatı: