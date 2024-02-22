Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonu "Y200e"yi nihayet duyurdu. Hindistan'da bir etkinlik gerçekleştiren şirket, yeni akıllı telefonu ile bütçe dostu cihaz arayışında olan tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Peki vivo Y200e, tüketicilere neler vadediyor?
vivo Y200e, 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.800 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekranın çözünürlüğü ise FHD+. Delikli yapıdaki ekrana yerleştirilen selfie kamera ise 16 MP çözünürlük vadediyor. Bu arada; telefonun parmak izi okuyucu sensörünün ekrana entegre olduğunu belirtelim.
Karşınızda vivo Y200e
Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 arayüzü ile çalışan vivo Y200e'nin bataryası ise 5.000 mAh kapasite sunuyor ve 44W hızlı şarj desteğine sahip. 5G bağlantı ve Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan telefonun IP54 sertifikası ile su ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim.
vivo'nun yeni akıllı telefonunda üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise 2 MP çözünürlük sunuyor ve bokeh efektleri için kullanılıyor. Üçüncü sensör ise dolaylı yoldan kamera kalitesini iyileştiriyor. vivo Y200e'nin üçüncü sensörü, gözle görülemeyen ışık titreşimlerinin tespit edilmesini sağlıyor.
vivo Y200e teknik özellikleri:
|Ekran
|6.67 inç, AMOLED, FHD+ (1.800 x 2400 piksel), 1.800 nit
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
|RAM
|6-8 GB
|Depolama
|128 GB (UFS 2.2)
|Ön Kamera
|16 MP (f/2.0)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) + "flicker"
|Batarya
|5.000 mAh (44W)
|İşletim Sistemi
|Funtouch OS 14 (Android 14)
|Bağlantı
|5G, 4G, Bluetooth 5.1
vivo Y200e fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|6 GB + 128 GB
|240 dolar
|8 GB + 128 GB
|255 dolar