Realme’nin En Ucuz Telefonu C30'un Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon pazarında hızla büyüyen Realme, yakında Hindistan pazarından başlayarak en ucuz telefonunu piyasaya sürecek. Realme C30 ismindeki modelin, fiyatı ve özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı.

Mobil pazarın en hızlı büyüyen üreticilerinden Realme, piyasaya sürdüğü birbirinden farklı cihazlarıyla iyi bir konuma geldi. Xiaomi, Vivo ve OPPO gibi markalarla rekabet eden firma, 2022’in ilk çeyreğinde küresel piyasada ilk dörtte yer almayı başardı.

Gerek amiral gemisi gerekse uygun fiyatlı modelleriyle kullanıcıya hitap eden Realme, çok yakında en ucuz telefonunu piyasaya sürecek. Türkiye’ye gelirse peynir ekmek gibi satması beklenen C30, teknik özellikleri ve fiyatıyla gün yüzüne çıktı.

Sudan ucuz fiyata Realme C30 geliyor

Önümüzdeki günlerde Hindistan’da piyasaya sürülecek Realme C30, şimdiden mobil pazarda çok satmaya aday telefonlarından biri olarak görülüyor. Zira 100 doların altında fiyata sahip olması beklenen cihaz, sunduğu özelliklerle gözleri üzerine çekmeyi başaracaktır diye tahmin ediyoruz. Peki C30’un öne çıkan özellikleri neler?

Çinli üreticinin bütçe dostu olması beklenen yeni Realme C30 modeli, ön tarafında Full HD+ çözünürlükte 6.6 inç LCD ekranla gelecek. İşlemci tarafında ise firma, Qualcomm ve MediaTek ile iş birliği yapmayacak. Bunun yerine maliyeti biraz daha azaltan UNISOC yonga seti tercih edilecek. Ayrıca işlemci dışında cihazın, 2/3 GB RAM ve 32/64 GB dahili depolama seçenekleriyle geleceği öne sürüldü.

Kamera tarafında ise bütçe dostu olması beklenen telefon, arkasında 13 Megapiksel tekli ana kamera sistemine ev sahipliği yapacak. Cihazın ön tarafında ise 5 Megapiksel çözünürlükte selfie kamerası olması bekleniyor.

C30’un öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de pili olacak. Zira Çinli üretici, uygun fiyatlı modelinde 10W hızlı şarj ile desteklenen 5.000 mAh kapasiteli bir pile yer verecek. Bu da C30’u, rakiplerinin biraz daha önüne geçirecektir diye tahmin ediyoruz.

Fiyatı da ortaya çıktı

Realme’nin bugüne kadarki en ucuz modeli olması beklenen Realme C30, sunduğu özelliklere kıyasla çok iyi bir fiyattan satışa çıkacak. İlk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi beklenen telefon, 90 dolarlık ( yaklaşık 1.459 TL) bir fiyata sahip olması bekleniyor. Cihazın, tanıtımı ise söylentilere göre birkaç hafta içinde gerçekleşecek.