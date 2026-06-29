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60 dB ANC, 50 Saat Pil Ömrü: vivo TWS 5 Pro Kulaklık Tanıtıldı

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vivo, premium özellikleri bütçe dostu bir fiyata sunan yeni kablosuz kulaklığı TWS 5 Pro’yu tanıttı.

60 dB ANC, 50 Saat Pil Ömrü: vivo TWS 5 Pro Kulaklık Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyet gösteren vivo, sadece akıllı telefonlar değil, farklı türden ürünleriyle de öne çıkmayı başaran bir marka. Şimdi ise Çinli teknoloji devi, premium segmentte konumlandırabileceğimiz üst düzey özelliklere donatılan yeni TWS 5 Pro kulaklıklarını duyurdu.

Yalnızca 5,5 gram ağırlığında olan vivo TWS 5 Pro modelleri, kablosuz silikonlu kulak içi tasarımla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Cihaz, gerçekten dikkat çeken özelliklere sahip olmasıyla çok iddialı. Fiyatı da gayet uygun.

İçerikten Görseller

60 dB ANC, 50 Saat Pil Ömrü: vivo TWS 5 Pro Kulaklık Tanıtıldı
vivo
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Karşınızda vivo TWS 5 Pro

vivo

Hi-Fi sese odaklanan yapısıyla dikkat çeken TWS 5 Pro modeli, 11 mm dinamik sürücülere ve 4,6 Mbps’ye kadar Wi-Fi kayıpsız ses iletim desteğine sahip. Böylece daha zengin ayrıntılar, daha iyi netlik ve daha az sıkıştırma sunabiliyor. Bunlarla birlikte uzamsal ses ve uyarlanabilir ses de elde edebiliyorsunuz.

Aramalar için gürültülü ortamlarda 60 dB’e kadar gürültü azaltabilen dört mikrofon var. Pil ömrü ise gerçekten etkileyici. Öyle ki cihaz ANC kapalıyken tek şarjla 11 saate kadar, kutuyla birlikte ise 50 saate kadar pil performansı sunuyor. Sadece 5 dakikalık şarj ile 2 saat dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.

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Bunlar dışında Bluetooth 5.2, 42 ms düşük gecikmeli oyun modu, özelleştirilebilir EQ, DeepX 5.0 ses efektleri ve IP54 toz ve su geçirmezlik gibi özellikleri var. Beyaz ve siyah renklerde sunulacak cihaz 139 dolarlık fiyata sahip.

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Kablosuz Kulaklık

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