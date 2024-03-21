vivo'nun yaklaşmakta olan telefonu X100s, Çin'in CCC sertifikasyon sisteminde göründü. Telefonun 120W hızlı şarj desteği sunacağı kesinleşti. Ayrıca telefonun bazı özellikleri de ortaya çıkmış durumda.

Çin'in "CCC" isimli sertifikasyon sistemi, teknoloji devi vivo'nun yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. "vivo X100s" olarak isimlendirilecek bu akıllı telefon, yakın geçmişte duyurulan vivo X100 serisinin en yeni üyesi olarak karşımıza çıkacak.

Aslına bakacak olursak Çin'in güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, daha birkaç gün önce bu akıllı telefonla ilgili bazı paylaşımlar yapmıştı. Telefonun CCC veri tabanına eklenmesi ise vivo X100s'in ufukta göründüğünü ortaya koyuyor.

Peki vivo X100s, tüketicilere neler sunacak?

*vivo X100

CCC veri tabanına göre "V2359A" model koduna sahip olacak vivo X100s, tüketicileri etkileyecek bir dizi özellikle donatılacak. Öyle ki bu akıllı telefon, X100'ün aksine düz ve ultra dar çerçeveli bir ekranla gelecek. AMOLED yapıdaki bu ekranın 1.5K çözünürlük desteğine sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca bu akıllı telefon, MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alacak ve 120W hızlı şarj desteği ile donatılacak.

Sektör kaynaklarına göre vivo, bu ayın sonlarına doğru Çin'de bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında X100s'i tanıtacak. Söz konusu lansman, yaklaşmakta olan telefonun tüm özelliklerini gözler önüne serecek.