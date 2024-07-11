vivo Y18i, Çeşitli Sertifika Kurumunda Ortaya Çıktı

vivo Y18i, Geekbench, BIS, TUV Rheinland sertifikalama süreçlerinde ortaya çıktı.

Son dönemin yükselişteki firmaları arasında yer alan Çinli teknoloji üreticisi vivo, Y serisinde yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni telefonu Y18i, çok sayıda sertifika kurumunun internet sitesinde ortaya çıktı. Bu sitelerin arasında Geekbench, BIS, TUV ve EE yer aldı. Cihazın daha önce IMEI veritabanına kaydedildiği de ortaya çıkmıştı.

Yeni vivo Y18i'nin sertifikalarda yer alan model numarası V2414 olarak göze çarpıyor. Geekbench'teki bilgilere göre telefon, 1.82GHz'lik 8 çekirdeğe sahip Unisoc T612 işlemci ile gelecek. 4 GB RAM barındıracak olan cihazın çıktığında farklı RAM varyantları bulunabilir. Telefonun Geekbench'in testlerinde tek çekirdekte 419 ve çoklu çalışmada ise 1461 puan aldığı görülüyor.

Yeni telefonun gizemi devam ediyor

Her ne kadar Geekbench testlerinden telefonun bazı özelliklerini öğrenebilmiş olsak da BIS, TUV ve EE sertifikaları yeni akıllı telefona dair herhangi bir anahtar özelliği ortaya çıkarmıyor. Yine de telefonun bütçe dostu bir cihaz olmasını bekleyebiliriz. Bu model muhtemelen küresel pazarlarda da satışa çıkacak ve ülkemize de gelecek.

vivo Y18 ve Y18i, 90Hz HD+ ekrana sahip ve damla çentikli ekranlarının boyutu da 6,56 inç. Her iki telefonda da MediaTek Helio G85 işlemci ve 4GB RAM yer alıyor. 5000mAh bataryaya sahip olan akıllı telefonlar 15W hızlı şarja sahip. Y18'in ana kamerası 50MP iken Y18e'de ise bu kamera 13MP çözünürlüğe sahip.