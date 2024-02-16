vivo Y200e'nin Lansman Tarihi Belli Oldu: Hangi Özelliklerle Donatılacak?

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vivo, Y200e isimli bütçe dostu telefonunu ne zaman duyuracağını açıkladı. Fena özelliklerle donatılmayacak olan telefon, ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, bütçe dostu modellerine yeni bir model ekleyecek gibi görünüyor. vivo Hindistan tarafından paylaşılan bir görüntü sayesinde, "Y200e" isimli yeni akıllı telefonun lansman tarihi ortaya çıktı. Telefonun tasarımı da az çok belli oldu. Peki vivo Y200e, hangi özelliklerle donatılacak?

vivo Hindistan'ın paylaşımına göre Y200e, 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte duyurulacak. Böylelikle telefonun tüm özellikleri gün yüzüne çıkmış olacak. Ancak sektör kaynakları, bu akıllı telefonun bazı özelliklerini çoktan sızdırdılar

vivo Y200e için paylaşılan görüntü:

vivo Y200e

Paylaşılan görüntü, telefonun iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağını ve üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun arka kasası, özel bir doku ile bezenmiş olacak.

vivo V200e teknik özellikleri (kesinleşmemiş)

vivo Y200e

Ekran 6.67 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz
İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
RAM 6-8 GB
Depolama 128 GB
Ön Kamera 16 MP
Arka Kamera 50 MP + 2 MP + ?
Batarya 5.000 mAh (44W)
İşletim Sistemi Android 13 veya Android 14

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vivo, Y serisindeki bazı akıllı telefonları Türkiye pazarında da satıyor. Hâl böyle olunca vivo Y200e'nin Türkiye pazarına gelme ihtimali var. Ancak henüz kesinleşmiş bir husus yok. 22 Şubat'taki lansmandan sonra telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği netleşecektir.

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Kaynak : https://www.91mobiles.com/hub/vivo-y200e-india-launch-date-leaked-official-teaser/
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