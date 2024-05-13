vivo, yeni amiral gemisi cihazları X100s ve X100s Pro'yu resmen tanıttı. İşte telefonların özellikleri ve fiyatları.

vivo X100 amiral gemisi telefon serisine bugün yeni cihazlar ekledi. 200 MP telefoto kameralı ilk telefon X100 Ultra’nın tanıtıldığını sizlerle paylaşmıştık. Çin merkezli üretici, buna ek olarak X100s ve X100s Pro isimli iki telefonu daha bizlerle buluşturdu.

İki cihazın, standart X100 ve X100 Pro modellerinin yenilenmiş bir versiyonu olarak düşünebiliriz. İkisinin de işlemcileri dahil birçok tarafında önceki modellere kıyasla iyileştirmeler var.

vivo X100s neler sunuyor?

Tasarım kardeşlerinin aksine düz bir ekran ile gelen vivo X100s; 163,12 mm uzunluk, 75,78 mm genişlik ve 7,8 mm kalınlıkla geliyor. Ağırlığı ise 203 gram. Cihazda 6,78 inçlik 2800x1260 çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran bulunuyor. Maksimum parlaklığı 3000 nite kadar çıkıyor.

Standart X100 modelinde Dimensity 9300 vardı. Bu cihazda ise daha iyi bir işlemci olan Dimensity 9300+’ı görüyoruz. İşlemci 12/16 GB’lık RAM seçenekleriyle birleştirilmiş. Depolama ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkıyor.

Kamera tarafında 50 MP ana, 64 MP telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı sensör var. Önde ise deliğe yerleştirilmiş 32 MP’lik bir kamera bulunuyor. Cihazın batarya kapasitesi biraz daha iyileştirilerek 5100 mAh olarak açıklandı. 100W hızlı şarj desteği sunduğunu da ekleyelim. Cihaz, kutudan OriginOS 4 ile çıkıyor.

vivo X100s teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1260x2800, 120 Hz, AMOLED İşlemci Dimensity 9300+ RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 64 MP, 50 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5100 mAh (100W) İşletim Sistemi Origin OS 4 (Android 14)

vivo X100s fiyatı

12 GB + 256 GB 555 dolar 16 GB + 512 GB 610 dolar 16 GB + 512 GB 650 dolar 16 GB + 1 TB 720 dolar

vivo X100s Pro’da neler var?

Üst seviye versiyon X100s Pro’nun ise 164,05 mm, 75,28 mm ve 8,91 mm boyutları var. 6,78 inçlik, 2800x1260 çözünürlüklü, 120 Hz AMOLED ekranı bu telefonda da görüyoruz. Maksimum parlaklığı da standart modelle aynı olarak 3000 nit.

vivo, X100s Pro’nun da işlemcisini yükseltmiş ve cihazda MediaTek Dimensity 9300+’ı kullanmış. RAM seçenekleri 12/16 GB iken depolama seçenekleri ise 256 GB / 512 GB ve 1 TB olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda IP69 dayanıklılık derecesi olduğunu ekleyelim.

Yuvarlak ada içerisine yerleştirilmiş arka kamera kurulumunda 50 MP’lik ana, 50 MP Zeiss APO süper telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı telefoto var. Önde ise deliğe yerleştirilmiş 32 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Standart X100s'te V2 görüntüleme çipi kullanılırken bu modelde daha gelişmiş bir deneyim sunan V3 yer alıyor.

Pil kapasitesi X100 Pro ile aynı kalmış. Yani 5400 mAh’lik bir kapasiteye sahip. Bunun yanı sıra 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği de var. Cihaz, Android 14 tabanlı OriginOS 4 işletim sistemiyle geliyor.

vivo X100s Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1260x2800, 120 Hz, AMOLED İşlemci Dimensity 9300+ RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 50 MP, 50 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5400 mAh (100W) İşletim Sistemi Origin OS 4 (Android 14)

vivo X100s Pro fiyatı

12 GB + 256 GB 690 dolar 16 GB + 512 GB 775 dolar 16 GB + 1 TB 860 dolar

Her iki telefonun da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

vivo X100 Ultra'nın özellikleri için: