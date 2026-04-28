Her segmente uygun telefon tanıtmasıyla bildiğimiz, Türkiye’de de kullanıcıların sıkça tercih ettiği bir marka olan vivo, dün bir lansman gerçekleştirerek birçok ürününü tanıtmıştı. En çok dikkat çeken cihaz Y600 Pro olsa da onun dışında Y serisinde konumlanan bir telefon daha tanıtıldı. Bu cihaz, Y500s olarak karşımıza çıkıyor.

vivo Y500s modeli, bütçe dostu bir telefon ancak düşük fiyatına rağmen iyi özellikler sunuyor. Cihazın arka tarafında sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu var. Önde ise delikli ekran tasarımı bizi karşılıyor.

vivo Y500s teknik özellikleri

Ekran 6,75 inç, 720x1570 piksel, 120 Hz, LCD İşlemci Snapdragon 4 Gen 2 RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP ana kamera + yardımcı sensör Ön kamera 8 MP Batarya 7200 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo Y500s; siyah, gümüş ve altın renkleriyle Çin’de satışa sunuldu. Telefonun 8 GB + 256 GB’lık versiyonu 265 dolar civarı fiyata sahip.12 GB + 256 GB versiyonda ise 320 dolar fiyat bulunuyor.