VLC, yeni yapay zekâ destekli altyazı teknolojisini tanıttı. Çevrim dışı ve gerçek zamanlı altyazı oluşturabilecek ve 100'den fazla dil desteği sunacak.

VLC medya oynatıcı, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmak için güncelleniyor. Yapay zekâ destekli altyazı sistemi, VLC'yi daha erişilebilir hale getirecek ve çoklu dil desteği ile video içeriklerini farklı dillerde anlamak mümkün olacak.

VideoLAN CES 2025 etkinliğinde yeni yapay zekâ destekli altyazı teknolojisini tanıttı. VLC medya oynatıcıda çevrim dışı ve gerçek zamanlı altyazı oluşturulmasını sağlayacak ve altyazıları farklı dillere çevirebilecek.

VLC'nin 4.0 sürümünde yer alacak

VideoLAN, 100'den fazla dil desteği sunmayı planlıyor ve tüm bu işlemler yerel olarak, bulut hizmeti kullanmadan bilgisayar üzerinde gerçekleşecek. Yeni sistem yalnızca kaydedilmiş videolarla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda canlı yayınlarda da kullanılabilecek. VideoLAN, bu teknolojiyi açık kaynaklı yapay zekâ modelleriyle geliştirdiğini vurguladı. Yeni özelliğin VLC'nin 4.0 sürümünde yer alacağını da belirtti. Ancak ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair bir tarih henüz açıklanmış değil.

VLC, yeni altyazı teknolojisi ile daha da erişilebilir hale gelecek. Kullanıcılar bu gelişmiş özellik sayesinde videoları farklı dillerde izleyebilecek ve altyazılarla daha verimli bir deneyim elde edebilecek.