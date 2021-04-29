Mustafa Varank: VLP Aşısının Faz2 Çalışması Mayısta Başlıyor

Habertürk TV'de 'Türkiye'nin Nabzı' programına konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, VLP aşısının Faz-2 çalışmasının önümüzdeki ay başlayacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk TV'de Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Bakan Varank, kripto paralardan yerli aşıya kadar birçok farklı konuda görüş bildirdi.

Bilişim Vadisi'nde önemli çalışmalar yürüttüklerinden bahseden Varank, "Bilişim Vadisi'nde çok farklı alanlarda farklı firmalarımız var. Buranın özelliği bir teknoloji üssü olması. Arkamızdaki binada tasarım kümelenmesini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en önemli tasarımcılarını burada biraraya geldik. Bilişim Vadisi bizim gerçekten gözbebeğimiz teknoparkımız. Bilişim Vadisi'nin İzmir'de yeni bir ayağını kuracağız. Gençlerimizi buralarda misafir etmek istiyoruz." Dedi.

'VLP aşısının Faz-2 çalışması önümüzdeki ay başlayacak'

Yerli aşıya ilişkin son durumu aktaran Bakan Varank, "Eğer bundan sonraki dönemde Türkiye'nin herhangi bir aşıyla ilgili faaliyet yapması gerekirse şu anda Pfizer'ın yakaladığı sürelerde kendi aşılarımızı üretebiliriz. VLP aşısının Faz-2 çalışması inşallah önümüzdeki ay başlayacak. Faz-2 çalışmasında İngiliz mutasyonuna göre hazırlanan aşı adayımız hazırlanacak. Biz bu kabiliyetleri kazandık" dedi.

Bakan Varank'ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Bu virüs Çin'de ortaya çıktığında, dünyada global pandemi ilan edilmemişken, ülkemiz sınırlarından içeri virüslü hasta girmemişken, Çin'de bu olaylar başladığında arkadaşlarımızla bir araya geldik. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla bir toplantı yaptık. Virüsle mücadelede neler yapabiliriz dedik. 30 Ocak 2020'de Türkiye'de ilaç ve aşı alanında çalışan hocalarımızı Bakanlıkta topladım. 'Bir aşı geliştirme, ilaç geliştirme çalışması yapabilir miyiz?' diye bir toplantı gerçekleştirdik. Hocalarımızın bir kısmı çok cesur, bir kısmı ürkek konuştular. Bugünlerde televizyonlara çıkan hocalarımızdan bazıları 'Aşı geliştirmek 5-6 yıl sürer', bazı hocalarımız da 'Sayın bakanım Türkiye'de aşı geliştirme anlamında insan kaynağımız, altyapı var. Aşı geliştirebiliriz. Yeter ki, siz bize destek verin' diyordu.

O günkü toplantıda Osman Erganiş hocamız inaktif aşı çalışması yapıyor, Ankara'da faz çalışması yapıyor. 'Bize güvenin biz bu işi yaparız, hatta sizin gözünüz önünde ilk aşıya ben gönüllü olacağım' dedi. Bu hocalarımız ilk çalışmalarını preklinik dediğimiz laboratuvarlarda bu aşıyı geliştirmek üzere yapıyorlar. Daha sonra insan denemelerine geçebiliyorsunuz. Biz ikinci bir toplantıyı gerçekleştirdik ve COVID-19 Türkiye Platformu'nu kurduk. Biz hocalarımıza 'Gelin bu COVID-19'a karşı aşı ise aşı ilaç ise ilaç geliştirelim ama 1 senede netice alalım. Biz devlet ve hükümet olarak her türlü desteği vereceğiz' dedik. O gün itibarıyla 7 farklı aşı geliştirme çalışması başladı. Bunun yanında sizi tedavi edecek ilaçları geliştirme çalışmaları var.

Bu illetle mücadele etmenin yolu aşılanmak. Vatandaşlara şöyle sesleniyoruz: Aşıya erişiminiz varsa, yaşınız uygunsa lütfen aşınızı yaptırın. Bu salgın çok kolay geçip gitmeyecek. Üçüncü doz aşıdan bahsediliyor. Görece fakir ülkelere baktığınızda siz aşı teknolojinizi geliştirirseniz hem kendi vatandaşlarınıza hem de dünyaya şifa olacak bir teknolojiyi geliştirmiş olabilir.

Rusya ile ilgili ilan edildi. Türkiye'de özel sektör firmaları anlaşmalarını yapmışlar. Biz BioNtech ile Uğur Hoca ile sürekli irtibat halindeyiz. TÜBİTAK Başkanımız kendisiyle sürekli iletişim halinde. Kendisi Türkiye ile ortak üretimi teklif etti. Şu anda kendi üretim tesislerinde kapasiteyi arttırmakla ilgili. Kendisinin Türkiye'de çalışma yapma isteği var. Özellikle kanser araştırmalarıyla ilgili Türkiye'ye gelmek istiyor. Şu an itibarıyla bir ortak üretim hemen gündemde değil ama Uğur hocanın gelme isteği gündemde. Türkiye'de kanser araştırmalarında çalışma yapmak istiyor.

Biraz önce VLP aşısının hem pilot üretiminin yapıldığı tesisi hem de büyük ölçekli üretim yapılması gerektiğinde yeni kurduğu altyapıyı beraber gezdik. 1998 yılında Türkiye'de aşı üretimiyle ilgili bütün faaliyetler dünya standartlarını yakalayamadığımız için bitmiş. Türkiye'de Avrupa'da dahi bulunmayan çok büyük ilaç fabrikaları mevcut. Ama aşıyla ilgili acil ihtiyaç olmadığı için bilim insanlarımız biraz daha rölantide çalışmalarını yürütüyordu. COVID bize bir anda harekete geçebileceğimiz kapasitemiz olduğunu gösterdi. Eğer bundan sonraki dönemde Türkiye'nin herhangi bir aşıyla ilgili faaliyet yapması gerekirse şu anda Pfizer'ın yakaladığı sürelerde kendi aşılarımızı üretebiliriz. VLP aşısının faz 2 çalışması inşallah önümüzdeki ay başlayacak. Faz 2 çalışmasında İngiliz mutasyonuna göre hazırlanan aşı adayımız hazırlanacak. Biz bu kabiliyetleri kazandık"