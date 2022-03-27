Sunduğu iletişim hizmetlerinin yanında dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleriyle de karşımıza çıkan Vodafone Türkiye, bilgi teknolojileri alanında yeni iş alanları yaratarak ekiplerini ve hizmetlerini büyütürken, bir yandan da yurt dışına teknoloji ihraç edecek adımlar atıyor.

Ülkemizde ve hizmet verdiği tüm ülkelerde öncelikli olarak sunduğu iletişim hizmetleriyle akla gelen Vodafone, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyor.

Bu hedefini dijital pazaryerleri, finans ve sigorta hizmetleriyle destekleyen Vodafone Türkiye, hem bilgi teknolojileri alanında yeni iş alanları yaratan adımları; hem de dijitalleşmek isteyen işletmelere sağladığı desteklerle öne çıkıyor.

Vodafone Türkiye çalışanları, 'Tek Teknoloji Ekibi' anlayışı ile global bir ekibin parçası oluyor

Vodafone Türkiye'nin süreklia artan bilgi teknolojileri yatırımları ve hem ekiplerine hem de müşterilerine yaklaşımı ile ilgili konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, şirketin hedeflerini şöyle anlatıyor;

“Vodafone IT olarak temel hedefimiz, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunarken, şirketimiz için de yeni büyüme fırsatları oluşturmak. Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yolları; güvenilir, yüksek hızlı ve verimli yakınsanmış ağlar kurmak; veri ve yapay zekâ ile desteklenen kusursuz bir dijital deneyim yaratmak; her zaman devrede olan ve ‘sıfır dokunuş’ ilkesine dayanan bir operasyonel mükemmelliğe ulaşmak; hem müşterilerimiz hem de toplum için güvenli ve bağlantılı bir gelecek sunmak olarak özetleyebiliriz.''

Konuyla ilgili olarak devam ettiği açıklamalarında Vodafone'un global bir ekip olma anlayışına değinen Şeker, “Global ekibimiz, birinci sınıf mühendislerden oluşuyor ve birinci sınıf müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyor. Bu çalışma anlayışı bize daha fazla uluslararası etkiye sahip büyük ve dinamik bir teknoloji ekibinin parçası olma fırsatını sunuyor. Bu ekiple global değişime öncülük ederken yerel deneyimimizi de geliştirme ve profesyonel olarak büyüme fırsatı elde ediyoruz. Müşterilerimiz için en iyi bağlantı ürünlerini ve platformlarını kurum içinde geliştiriyor ve yönetiyoruz. Dijital hizmetlerini bizim bağlantımız üzerinden sunan stratejik ortaklarımıza en iyi deneyimi yaşatıyoruz. ‘Önce Dijital’ anlayışımız ve yüksek uzmanlık seviyemiz ile müşterilerimize de en iyi hizmeti veriyoruz. Diğer yandan, tek bir takım olmanın avantajını kullanarak, çalışanlarımıza yurtdışında görev alma imkânlarını çok daha fazla sunabiliyoruz.” şeklinde kaydediyor.

Vodafone Türkiye, teknoloji ihraç ediyor

Vodafone Türkiye ekibi, Vodafone'un global düzeyde geliştirdiği ve hayata geçirdiği tüm yeni teknolojileri ve projeleri takip ederek Türkiye'ye getirirken aynı zamanda ülkemizde geliştirilen projelerle de yurt dışına teknoloji ihraç ediyor.

Özellikle Vodafone Yanımda mobil uygulaması bu anlamda önemli bir ihraç kalemi haline gelmiş durumda. Vodafone Yanımda üzerinden sunulan Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası, Süpermarket Yanımda, Her Şey Yanımda ve Vodafone Sigorta gibi dijital servisler, hem Türkiye’de hem Vodafone Grubu içinde bir ilk oldu. Diğer yandan, kişisel dijital asistan TOBi de hem kullanıcı sayısı ve sohbet hacmi, hem de satış adetleri açısından Vodafone Grubu’nda lider konuma gelmiş durumda.

Siz de Vodafone Türkiye'nin bilgi teknolojileri ve dijitalleşme süreçleri alanında attığı tüm adımları takip etmek isterseniz buraya tıklayabilir; gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.