Volkswagen amblemi taşıyan bir test aracı, sürüş esnasında objektiflere yakalandı. Araç, Volkswagen'in Tiguan'ın elektrikli modelini çıkaracağı ihtimalini akla getirirken bilinmezlikleri de beraberinde taşıdı.

Geçtiğimiz haftalarda en sevilen modellerinden birisi olan Passat Sedan’ın üretimini durduracağını açıklayan Volkswagen, bugün yeni elektrikli SUV’uyla kameralara yakalandı. Henüz modeli kesin olarak bilinmeyen bu SUV, şirketin popüler SUV modeli olan Tiguan’ı andırıyordu. Bu da akıllara Tiguan’ın elektrikli modelinin çıkacağı ihtimallerini getirdi.

Fakat araç üzerinde görülen ve normal Tiguan’dan farklı olan bazı bariz parçalar da vardı. Aracın tamponları boyanmış ve dingil mesafesi artırılmıştı. Peki, Uzaktan bakıldığında Tiguan Allspace’e benzeyen bu araç aslında neydi? İşte bu sorunun cevabı şu anda net bir şekilde verilemiyor.

Aracın modeli değil, kime ait olduğu bile henüz söylenemiyor:

Volkswagen, 2021 yılının mart ayında Tiguan’ın yeni neslinin içten yanmalı motor ve plug-in hibrit seçenekleriyle sunulacağını söylemişti. Fakat bu görseldeki araç, yan eteklerinde görülen büyük bataryaları göz önüne alındığında bu kalıba uymuyordu. Bu da Volkswagen’in Tiguan ve ID.4 modelleri arasına bir geçiş modeli koyabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan bu aracın Volkswagen’e ait olmayan bir araç olması da oldukça olası. Araç, Volkswagen bedenine bürünmüş olsa da altındaki altyapıyla SEAT, Skoda ya da Audi gibi markaların da herhangi bir modeli için test olarak kullanılıyor olabilir. Hatta Ford bile Volkswagen’in MEB platformunu kullanacağını açıkladığından, bu aracın Volkswagen AG’ye bile ait olmaması beklenebilir.