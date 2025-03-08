Volkswagen, yüz binlerce aracı için geri çağırma programı başlattı. Bu geri çağırmanın nedeni, motor kapağının yanlış takılmasıyla oluşabilecek yangın riski. Peki Volkswagen'in geri çağırma programı hangi modelleri etkiliyor?

Alman otomobil devi Volkswagen'den araç sahiplerini ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirketin açıklamasına göre 177 bin 493 adet otomobil için geri çağırma programı başlatıldı. Bu otomobiller, yangın riski nedeniyle kontrol edilecekler.

Volkswagen'in açıklamasına göre geri çağırmanın nedeni, motor kapağının yanlış monte edilmesi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ndeki (NHTSA), bakımdan sonra yanlış takılan motor kapaklarının yolculuk sırasında ısınıp eridiğini ve hatta bazı durumlarda yangına yol açtığını tespit etti. Yetkililerin açıklamalarına göre 2023 yılı itibarıyla çeşitli yangın vakaları yaşandı.

Peki hangi modelleri etkiliyor?

Volkswagen'in yaptığı açıklamaya göre geri çağırılan modeller, 2024 ve 2025 model Atlas ile Atlas Cross Sport. Türkiye'de resmî olarak satılmayan bu otomobiller, özellikle de ABD pazarında çok seviliyorlar.

Volkswagen'in bu geri çağırma programı kapsamında ürettiği çözümü de sizlerle paylaşalım. Motor kapağını sökmek. Volkswagen'e göre plastik parçanın çıkarılması, sorunu tamamen önlemiş olacak. Ancak bu tam olarak kalıcı bir çözüm değil. Şirket, ilerleyen dönemlerde Atlas ve Atlas Cross Sport için yeni motor kapakları üretecek ve söktüğü parçaların yerine takacak. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği belli değil.