Volkswagen ile bir bayisi arasında kriz çıktı. Volkswagen yönetimi, 1998 yılından beri anlaşmalı olduğu bayisini dava etti. İşte yaşananlar...

Bir süredir maddi zorluklar içerisinde olan ve bu çıkmazdan kurtulmak için çeşitli adımlar atan Volkswagen, şimdi de çok ilginç bir iç karşılıkla gündeme oturdu. Volkswagen, ABD'de yıllardır hizmet veren bir bayisinden davacı oldu. Gelin hep birlikte bu garip olayın detaylarına bakalım.

Volkswagen'in davacı olduğu bayi, 1998 yılından beri New York'ta hizmet vermekte olan Prestige Imports. Volkswagen'in iddiasına göre bu bayi, markayı iyi temsil edemiyor ve istenilen satış performansını bir türlü yakalamıyor. Bayiye 2010 ve 2024 yıllarında yetersizlik mektubu gönderdiğini açıklayan Volkswagen yönetimi, bugüne kadar neden sessiz kaldığına ilişkinse bir şey söylemiyor.

"Son 15 yılda hedefin yarısına ulaşabildi"

Volkswagen'in mahkemeye sunduğu belgelere göre Prestige Imports, 2011 yılı itibarıyla satış hedefinin sadece yarısını tutturabildi. Bu bayinin bölgedeki en kötü performansa sahip olan bayi olduğunu söyleyen Volkswagen yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmanın feshedilmesini istiyorlar. Prestige Imports ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Volkswagen'in Prestige Imports ile ilgili iddiaları bununla da sınırlı değil. Şirket, bayinin 2024 yılında Volkswagen araç satışları için sıfır dolar reklam harcaması yaptığını söylüyor. Ayrıca yapılan bir araştırmada aynı bölgede yaşayan tüketicilerin Volkswagen otomobil satın almak için Prestige Imports yerine daha uzaktaki bayilerle iletişime geçtiklerinin tespit edildiği belirtiliyor. Bakalım Volkswagen ile yıllardır iş birliği içinde olduğu bayi arasındaki anlaşmazlık nasıl çözülecek...